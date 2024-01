Hugo Catrileo hace historia en Houston y rompe récord nacional de maratón

Hugo Catrileo inicia el 2024 haciendo historia. El atleta nacional corrió el Maratón de Houston en 2:08:44, logrando la mejor marca histórica de un competidor chileno en la distancia, superando el récord de Carlos Díaz (2h10″26).

El medallista de plata en los Juegos Panamericanos terminó quinto en la clasificación de la competencia estadounidense. En tanto, el ganador de la carrera en Norteamérica fue el marroquí Zouhair Talbi, con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 39 segundos; mientras que segundo fue el etiope Tsedat Ayana (02:07.00) y tercero el alemán Hendrik Pfeiffer (02:07.14).

De esta manera, el nacido en Puerto Saavedra incrementa su gran momento deportivo. En Santiago 2023 había sido segundo y aquello le valió el reconocimiento transversal del país, pero por sobre todo de su zona. Tras el megaevento recibió un reconocimiento en un encuentro de Deportes Temuco, principal equipo de fútbol de la región de la Araucanía.

Ahora se enfoca en mejorar sus números para meterse en los Juegos Olímpicos de París 2024. Para eso debe reducir su registro a 2 horas, 8 minutos y 10 segundos.

Homenaje a Hugo Catrileo durante el partido entre Deportes Temuco y La Serena. Foto: AgenciaUNO

Una historia de superación

Catrileo fue contactado por El Deportivo luego de su medalla de plata en los Panamericanos, instancia en la que contó su historia. Hoy está dedicado al 100 por ciento a la actividad, porque tuvo que dejar el empleo que tenía, que le reportaba ingresos que, finalmente, contribuían a financiar los gastos que le genera el deporte. “Fue un trabajo muy bueno, pero no estaba produciendo y tuve que dejarlo. Me concentré después de eso en el maratón”, reveló en aquel momento.

“Trabajaba vendiendo productos de Movistar, en Salesland. Servicio de hogar, wifi, teléfonos. Me acogieron bien. Vendía planes cada a casa. Me echaron porque no sabía chamullarle a la gente”, bromeaba respecto de las condiciones en que se produjo su salida de la compañía. “Estoy agradecido de la empresa y de mi jefe”, decía.

Antes ejerció otras actividades comerciales, como la cosecha papas y venta de confites. “Eso se hace en el campo. Uno aprovecha el tiempo de cosecha para que nos ayuden a nosotros los viejitos. Vendía confites, pero no nos decía para no preocuparnos”, revelaba su madre.