Hugo Catrileo, récord nacional de maratón, alista su presencia en los Juegos de París: “Tenemos que sentarnos ya a planificar el calendario”

Hugo Catrileo (27) comenzó el 2024 con todo. El atleta nacional estuvo presente hace algunos días en el Maratón de Houston, completando la prueba en el quinto puesto con un registro de dos horas ocho minutos y 44 segundos, consiguiendo establecer la mejor marca histórica de un chileno en la distancia, batiendo el registro que había establecido Carlos Díaz (2h 10′26″).

De esta manera, el fondista, medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, consiguió puntos importantes para abrochar la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El chileno sigue bien posicionado en el ranking mundial, instalado en el puesto 65° dentro de los 80 cupos que hay disponibles para el evento. De hecho, es el que abre la lista de espera de los competidores que buscan acceder a la cita de los anillos a través de este sistema.

Si bien había una posibilidad de que se pudiera oficializar su clasificación este 30 de enero, aquello no ocurrió, por lo que deberá esperar hasta el 30 de abril para que se ratifique su clasificación a los Juegos.

En medio de todo esto, Catrileo se da un tiempo para atender el llamado de La Tercera para hablar de su marca, lo que dejaron los Juegos de Santiago 2023 y lo que se viene en los JJ.OO.

¿Qué sensaciones le quedan después de batir el récord nacional de maratón?

Muy contento como equipo en general. Personalmente también estoy muy conforme con el resultado obtenido. Primero, por mejorar. Eso es lo que uno busca. Uno no va en busca de un récord, pero con la mejora, en consecuencia, vienen. Pero no es algo que haya buscado. Estamos cerca de clasificar a los Juegos y eso nos deja tranquilos.

¿Cómo ve el desarrollo del maratón en Chile?

Lo veo muy bien. Creo que está creciendo bastante. Tiene un potencial muy bueno. Los maratonistas actuales estamos creciendo. Esperamos tener un nivel muy alto de aquí a cinco años.

Pensando en sus inicios, ¿cómo llega al maratón? ¿Probó algún otro deporte antes?

Como todo joven me gustaba el fútbol, el deporte en general, pero me motivó mucho el hacer atletismo primero, y luego mi entrenador de toda la vida me motivó a que yo tenía que ser maratonista y es algo que me motivó a tomarlo con un poquito más de seriedad.

¿En algún momento hubo interés por las pruebas de velocidad o de medio fondo?

No, nunca. Yo entro a correr algunas pruebas de medio fondo porque tengo que hacerlo, no porque me agrade. Si puedo correr bien lo voy a hacer, pero no me interesan esas distancias. Son competencias bonitas y me gustan mucho, pero así como hay gente que le gusta la pista, a mí me gusta el maratón.

¿Cómo se viene la preparación para París 2024?

Tenemos que sentarnos ya a planificar el calendario. Nosotros no tenemos un maratón en mente. Estamos felices con el resultado de Houston, porque buscamos subir el puntaje mínimo para clasificar por ranking y actualmente estamos en París a la espera de que se confirme a fin de mes. El 30 de enero vamos a saber si estamos dentro o hay que esperar hasta abril. Otro maratón no vamos a correr. Vamos a hacer medio maratones de preparación para ya entrar de lleno en la concentración para París.

Se suele creer que el maratón es un deporte solitario, pero se necesita un equipo. ¿Qué especialidades contempla el suyo?

Hay un equipo multidisciplinario. Lo más cercano es lo que uno ve que es un entrenador, que en mi caso es bien particular porque (Víctor Hugo Belmar) es el único entrenador que he tenido. De la vida prácticamente, fuera del formativo. Ya llevamos once años trabajando juntos y en lo personal me considero una persona de seguir un solo camino, digamos, y poder ser consecuente con ello. Las personas cercanas a mi preparación, en mi vida deportiva, siempre han sido las mismas y pretendo que así siga. Y el que llegue, será para quedarse. Seguir una línea y hacer que un proceso funcione a largo plazo, no buscar el rendimiento inmediato.

¿Tiene a alguien encargado del aspecto psicológico?

En ese tema en particular no, no tengo a nadie encargado. Aún no hemos trabajado en ese ámbito. Esperamos en un futuro tenerlo, pero por lo pronto no. Lo que trabajamos básicamente con la confianza que podamos llegar a tener entrenando. Todo esto que logramos o que sentimos, la emoción, la trabajamos con la seguridad que nos puede dar el entrenamiento.

¿Qué sensaciones le provocó conseguir la plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

Fue una etapa de mucho crecimiento. En general la prueba de maratón me ha hecho crecer mucho. La medalla conseguida en Santiago tiene un plus particular por todas las personas apoyándome en la ruta, en las redes sociales. Fue el momento más bonito e importante que he vivido en mi carrera deportiva.

Hugo Catrileo enseña la medalla de plata obtenida en Santiago 2023. Foto: Reuters.

¿Qué le parecen los líos del atletismo de velocidad que hubo tras Santiago 2023?

No tengo una opinión muy cercana, porque mi competencia estuvo muy alejada de todo el conflicto. No estuve cercano a lo que fue el atletismo de pista. Cuando ellos llegaron nosotros ya nos habíamos alejado de la Villa Panamericana.

También hubo problemas en la medición de la distancia de la marcha, ¿qué opina sobre esto?

Creo que es una falta de respeto tremenda. Eso pasa por la falta de cultura deportiva, porque en un partido en el que juegue la selección de fútbol la cancha no va a medir 50 metros. Si viene a jugar Brasil con Chile en el Estadio Nacional no te van a poner el arco en la mitad de la cancha. Es una falta de respeto a los deportistas, a la disciplina específica y a una organización tremenda como la hubo. No estuvieron a la altura en ese punto.

En el maratón no hubo problema, estuvo correcta como debería estar, pero en la marcha hubo una falta de metros muy importantes. Como te digo, es similar a hacer un partido profesional de fútbol con una cancha de 50x50 metros.

¿Qué le parece que, en medio de un año con Juegos Olímpicos, haya instalaciones que no puedan ser usadas por los deportistas, como en el caso del Parque Estadio Nacional?

Deberían estar las instalaciones ya disponibles desde el primer día. Vienen los Juegos Olímpicos y hay muchos deportistas con posibilidades de clasificar que tienen que esperar. Es difícil. En mi caso no me pasa eso, porque mi deporte tiene más facilidades, pero hay deportes muy técnicos que necesitan su espacio más regularizado, con ciertas medidas. Espero que a la brevedad las instalaciones se puedan hacer públicas y puedan entrenar y prepararse.

Las estructuras, todo lo que se creó para Santiago 2023 está al máximo nivel. En ese sentido la organización fue muy cautelosa, muy buena. A pesar de la lentitud y todo lo que pasó previo a la construcción, se pudo llegar a la altura y hacer un evento de gran nivel. Espero que se solucione pronto para que los chicos puedan hacer uso de las instalaciones.

En los pasados Juegos Panamericanos se resaltó su origen humilde en el sur, ¿cree que se ningunea el trabajo de los deportistas que vienen de sectores con mayores recursos?

Sí, creo que se ningunea mucho el esfuerzo que hace una persona con recursos, porque tener recursos, tener tu vida resuelta cuando ya naces y que aún así tengas el deseo y el hambre de superarte, eso es admirable. No cualquier persona va a hacer eso. Se piensa mucho que el que tiene plata tiene todo fácil. Pero hay otros aspectos que olvidamos y nos centramos en que solo la plata te da la victoria o la seguridad en todo. No es así. Si tuviera plata no sé qué haría, quizás no correría nunca más. El sentido del trabajo no tiene que ver con que tengas o no beneficios económicos.