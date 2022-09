Casper Ruud, finalista del US Open: “Mi padre me decía cuando chico que tenía que pegarle como Fernando González”

Esta domingo Casper Ruud enfrentará uno de los partidos más importantes que sostendrá en su carrera. El finalista del US Open deberá medirse contra Carlos Alcaraz en un duelo donde no solo está en juego tomar el puesto número 1 del Ranking ATP.

En la previa de este duelo, y tras imponerse por 7-6(5), 6-2, 5-7 y 6-2 al ruso Karen Kachanov, el noruego conversó con el programa “El Set” de ESPN, donde pudo compartir con el argentino Juan Martín del Potro, quien está cumpliendo compromisos comerciales en Estados Unidos.

En el diálogo se comparó la forma en la que le pega a la pelota con el brazo derecho con lo que hacía el argentino en sus mejores años. “Son derechas similares, pero yo tengo mas topspin que Juan Martín”, apuntó el escandinavo.

Luego, reveló que en medio de su formación, su padre lo invitó a seguir la técnica de otro tenista del continente “siempre me decía cuando era chico, que tenía que mirar a otro sudamericano, no de Argentina. Fernando González, una de las mejores derechas de la historia. Cuando le pegaba de derecha mi papá me decía: ‘Vamos, González junior’”.

La esperanza para el domingo

Tras su duelo contra Kachanov Ruud manifestó que “Este partido ha sido otro encuentro bueno por mi parte. Creo que ambos estábamos nerviosos al principio, con algunas roturas. Pero tienes que tener en cuenta que, probablemente, era el mayor partido de nuestras carreras. Sin duda, puede haber algunos nervios. Pero tuve la fortuna de ganar ese primer set, eso permitió calmar mis nervios”.

“Jugué fenomenal en el segundo set y Karen elevó su nivel en el tercero. Fue un partido de ida y vuelta como lo es cualquier choque a cinco mangas, pero estoy muy contento. Después de Roland Garros me sentía enormemente feliz, pero tenía la humildad suficiente como para pensar que podría ser la única final de Grand Slam de mi carrera. Pero aquí estoy un par de meses después”, complementó.

A su vez, su técnico, el español Pedro Clar, se refirió a las posibilidades que tiene para quedarse con el título este domingo. “Todo el equipo está contento de conseguir otra final de Grand Slam. Al principio del año, era algo que no estaba en nuestros planes. Después de jugar en París y ahora está en otra final de Grand Slam, y que sea en pista rápida le da mucho más valor”, declaró en la página del ATP Tour.

“El domingo será un partido emocionante, los dos vienen jugando a muy buen nivel y la victoria, como ya se sabe, traerá premio doble. Quizás el hecho de que Casper haya disputado este año la final de París puede, en cierto modo, ayudarle a gestionar mejor la situación y a llevar mejor las emociones, pero sin duda creo que tendrá que estar a su máximo nivel para poder alcanzar la victoria”, adelantó.

“Casper ha ido de menos a más en este US Open, siempre las primeras rondas son difíciles de jugar, hay algo más de presión por querer hacerlo bien en el torneo, pero cada partido ha ido jugando mejor y subiendo su nivel de juego hasta llegar a la final”, concluyó.