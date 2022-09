Johnny Herrera arremete contra los jugadores más experimentados de la U: “Los vas a entrevistar y no aparece ninguno; no ponen la cara”

Johnny Herrera está molesto. El histórico capitán de Universidad de Chile lamenta el momento del club de sus amores, que hoy lucha, por cuarto año consecutivo, por arrancar del descenso. Ayer, el club oficializó de manera interina a Sebastián Miranda, quien reemplazó al despedido Diego López, el peor técnico de la U desde 1950.

En su rol de comentarista, en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT, Samurái se descargó. El ex guardameta comenzó analizando el arribo de Sebastián Miranda. El ex técnico de las inferiores volverá a tomar la banca de club, luego que apareciera de emergencia en la salida de Santiago Escobar, a mitad de temporada.

“No conozco a Miranda, hay muchos dichos, dimes y diretes, que lo eligieron casi que los jugadores. Se especula que la gente del rancho de Felicevich lo eligió a Miranda. Especulaciones. Se tendrá que poner los pantalones el presidente y cortarla, porque hasta el momento son puras cagadas las que se han pegado. Si le siguen haciendo caso a ese grupito que está ahí, entonces la van a seguir cagando y el equipo va terminar descendiendo”, dijo, en clara alusión al manejo de la concesionaria.

Luego, el campeón de la Copa Sudamericana lanzó sus dardos a los jugadores. Además, aseguró que la mejor opción es contratar a Ronald Fuentes o Vitamina Sánchez, dos nombres que están en carpeta en caso que Miranda no logre levantar al equipo.

“Se dice que los jugadores quieren a Miranda, pero qué pueden opinar si se han mandado puras cagadas. No aportan nada. Los grandes no aportan nada. Los vas a entrevistar y no aparece ninguno, porque no ponen la cara. Qué espera la dirigencia de la U para ponerse los pantalones como corresponde y llevar a un tipo que sea un líder innato y que tuviera trayectoria en el club. Estás perdiendo tiempo. El que sea Ronald (Fuentes), Vitamina, el que sea porque estás perdiendo tiempo”.

“Por último, Musrri, Ronald, cualquier tipo, se pueden pasar por la raja a los que se creen que tienen jineta y están remando al revés filtrando cosas. Entonces tiene que ser de esa forma o el equipo va a descender. Miranda, yo entiendo que tampoco quiere dirigir en Primera, tiene un proyecto en cadetes, pero que ayude. También lo puede hacer Valencia o Romero, pero no es la solución. La U con Romero terminó a cinco minutos de descender porque Clark no quiso llevar al Flaco Leiva, él no quiso”, cerró.