Los Cóndores caen contra Inglaterra en los cuartos de final de la Challenge Cup del Mundial de Rugby Seven

Los Cóndores continúan con su actuación en el Mundial de Rugby Seven que se disputa en Sudáfrica. Tras quedar eliminados contra el seleccionado local en los octavos de final, la escuadra dirigida por Joaquín Todeschini accedió a la Challenge Cup que define la lucha entre el noveno y el decimosexto lugar.

La escuadra nacional quedó emparejada con Inglaterra en estos cuartos de final y acabó siendo derrotada de forma inapelable por los europeos por un contundente 35-0.

Los Cóndores lograron sostener el sector defensivo de buena manera en la primera mitad del cotejo, dejando el marcador sin movimiento. Pero el poderío de los ingleses se manifestó de forma clara en la segunda mitad.

Will Homer en los 10 fue el encargado de abrir el marcador con su try. También anotaron Charlton Kerr (11′), Jamie Adamson (13′), Homer (13′) y Api Bavarada (16′). Freddie Roddick no falló ningún tiro de conversión.

En el segundo partido de la jornada contra Escocia el conjunto chileno consiguió avanzar a la definición por el 13° puesto del Mundial.

Diego Werken y Joaquín Huici llegaron a poner 14-0 el marcador en el primer tiempo, claro que Femi Sofolarin con la conversión de Matt Davidson descontaron para los escoceses en el cierre de la primera mitad.

En el complemento, Jamie Farndale, Callum Young aportaron para que los europeos pasaran adelante en el marcador por 14-21.

Ya en el cierre, Julio Blanc y la conversión de Luca Strabucchi decretaron el 21-21, por lo que otra vez se peleó el paso a la siguiente ronda en el tiempo extra.

Y tal como en el debut salieron victoriosos los Cóndores. Diego Warken le entregó el pase a la definición por el 13° lugar con un penalty goal que los puso frente a Canadá por 24-21. El duelo está programado para este domingo a partir de las 11.20 horas de Chile.

De todas formas los Cóndores ya lograron en esta edición del Mundial de Rugby Seven su mejor actuación histórica al superar el 17° lugar obtenido en Mar del Plata 2001 y San Francisco 2018.

Una gran victoria en su estreno

En la jornada de Ayer la selección de Rugby Seven hizo historia en el Mundial de Ciudad del Cabo con su victoria sobre Alemania. El elenco nacional pudo meterse por primera vez en los octavos de final de la competencia después de dar vuelta un 12-0 en contra e imponerse por 15-12.

Clemente Armstong anotó el primer try con conversión de Vicente Tredinick. Luego fue el turno de Benjamín Videla que apoyó en la zona de anotación, aunque Tredinick falló la patada.

Así, con el duelo igualado 12-12 todo debió definirse en el punto de oro. Allí, un penal ejecutado por Tredinick le permitió a Chile llevarse la victoria y acceder a los octavos de final, donde se midió contra los anfitriones, cayendo por 32-5.