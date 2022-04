Corría el minuto 35. La Calera caía por 2-0 ante Colo Colo en el Monumental y Gonzalo Castellani, previo a un tiro libre ofensivo para los albos, agrede a Maximiliano Falcón en el área cementera. El juez Fernando Véjar, después de ir a revisar el VAR, decide expulsar al volante argentino del cuadro de la Quinta Región.

En el entretiempo, cuando los árbitros y jugadores iban camino al túnel, Castellani continuó los reclamos hacia Véjar y, curiosamente, reconoció que su expulsión fue acertada: “Lo mío lo cobraste bien, pero te equivocaste dos veces: en el tiro libre y en la otra que tenías que haber expulsado”, en referencia a la supuesta infracción con la que Gabriel Costa abrió la cuenta y a una entrada de Óscar Opazo, que pudo ser la segunda amarilla para el Torta cuando el partido estaba sin goles.

Mientras continuaban caminando rumbo a camarines, el jugador calerano fue más allá en sus reclamos: “Hacete cargo también vos. A mí me expulsas, Castellani y su reclamo al árbitro tras la expulsión ante Colo Colo: “Yo me equivoco y me echas; vos te equivocas dos veces y no te saca nadie, vos seguís jugando”, cerró.