Cecilia Pérez carga contra los clubes que “se pasan de listos” con los protocolos

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, está molesta. No le agrada el surgimiento de brotes de Covid-19 en el fútbol, uno de los deportes que recibió una excepción para volver a trabajar, aunque sujeto a la implementación de exigentes protocolos sanitarios. “Costó mucho, muchos meses de trabajo en conjunto con la Comisión Médica de la ANFP, el ministerio de Salud, el doctor Fernando Yáñez, sacar adelante los protocolos que permitieran la vuelta a los entrenamientos de los clubes de fútbol profesional y, posteriormente, el retorno a la competencia y cuando existen excepciones a mí me da molestia. Me da molestia cuando algunos se tratan de pasar de listos, porque es imposible asegurar que en esta pandemia, y aún cuando se cumplan protocolos, nadie se va a contagiar. Eso es imposible. Pero sí lo que es posible es respetar los protocolos que se han trabajado por las autoridades competentes, respetar el permiso que se les dio, en conjunto con otros deportistas de alto rendimiento, incluso en cuarentena, y esas excepciones terminan manchando la generalidad”, enfatiza.

La máxima autoridad del deporte chileno pone en evidencia los casos que le irritan. “Cuando uno ve, y es cosa de mirar hacia atrás, Colo Colo con Antofagasta, incumplimiento de protocolos, hoy día sancionados por sumario sanitario por la seremi de la región metropolitana. Cuando uno ve Deportes Valdivia, que no crearon la trazabilidad en su minuto para establecer los contactos estrechos por un caso de Covid y terminaron teniendo en cuarentena no solamente a su club, sino que también a un club del norte. Y también lo que ha pasado en esta región, con Unión La Calera. Esas son las excepciones”, expone.

En el mismo sentido, resalta la efectividad que los dispositivos han tenido en la mayoría de los casos. “Al día de ayer, 14 de diciembre, tenemos entre la Primera División, la Primera B y la Segunda Profesional, tenemos acumulados 33.478 testeos, con un 0,20 por ciento de positividad. Eso demuestra que los protocolos sanitarios y los protocolos deportivos sí funcionan. Que, efectivamente, aún cuando se sea responsable fuera de la cancha, en las casas, tú puedes igual contagiarte”, sostiene.

Aún así, insiste en apuntar hacia quienes estarían vulnerando las medidas. Y supedita al ministerio de Salud la adopción de otras adicionales. “A mí lo que no me gusta es que se traten de pasar de listos, porque esa excepción, finalmente, termina manchando todo un proceso que se ha hecho en forma exitosa. Si existen suspensiones, como sucedieron la semana pasada y ahora, es porque la Comisión Médica está haciendo lo correcto, justamente para evitar brotes en términos de la trazabilidad de los contactos. Si hay que retroceder en el campeonato, es una determinación del ministerio de Salud, porque nosotros siempre vamos a estar de acuerdo cuando el ministerio de Salud señale que tiene que haber una suspensión o una no suspensión por proteger lo que es más importante hoy en día, que es la salud de nuestros deportistas”, concluye.