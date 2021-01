César Fuentes: “No hemos jugado de una forma vistosa, pero sí con el corazón y toda la garra”

Con garra Colo Colo sale a flote. Al menos eso demostró este domingo en el Estadio Monumental dándole vuelta el partido a Unión La Calera y celebrando una victoria por 2-1. Los albos festejan, sus protagonistas resaltan su empuje y coraje.

“Mas allá del gol me deja contento la entrega que tuvo el equipo. No hemos jugado de una forma vistosa, pero sí con el corazón y toda la garra. Pusimos mucha garra y valentía, quizás no de forma vistosa, pero sí ganando”, comentó César Fuentes, autor del gol del triunfo, a TNT Sports Chile.

“Era una final más, teníamos que sumar. Es la única forma que tenemos de sacar esto adelante, poniendo huevos en la cancha. Vamos a jugar todos los partidos como una final”, agregó el volante albo.

Gustavo Quinteros tampoco ocultó su entusiasmo, aunque con una mayor autocrítica: “El primer tiempo fue bueno, me gustó. Después el segundo tiempo no jugamos bien, ellos jugaron mejor. No veía muchas luces para revertir la situación. Apareció Jara, Parraguez, etcétera. Nos dieron la posibilidad de ganar un partido muy duro. Los últimos minutos fueron buenos”, dijo.

“Tenemos que seguir mejorando para superar a los rivales futbolísticamente. El gol nos pesó. El golpe de sentir que no merecíamos recibirlo. Esto es así, estamos trabajando la parte anímica para eso. Quedan tres finales durísimas. Dos con rivales directos. Venimos en ascenso con respecto a la confianza. Estamos con esperanzas de seguir así”, cerró el DT colocolino.