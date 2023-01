Chaleco López, Enrico y Quintanilla destacan en el prólogo del Dakar

El Rally Dakar tuvo su comienzo en Arabia Saudita. Durante la jornada de este sábado, los pilotos de todas las categorías participaron en el prólogo, que cronometró apenas 13 kilómetros y que sirvió para ir acomodando la grilla de largada de la primera etapa, que se llevará a cabo este 1 de enero.

En el breve trazado desarrollado íntegramente en Sea Camp, los chilenos tuvieron una actuación dispar, destacando Pablo Quintanilla en las motos; Francisco Chaleco López en T3 prototipo ligero y Giovani Enrico en quads.

Quintafondo (Honda) llegó en la duodécima posición, con un tiempo de ocho minutos y 38 segundos, a solo 16 segundos del australiano Toby Price (KTM), el ganador del recorrido. Mientras que José Ignacio Cornejo (Honda) llegó en el puesto 81, a 1′15 del líder; Tomás de Gavardo (Bas World KTM) terminó 88, a 1′22″; Patricio Cabrera (Rieju Team) finalizó 98, a 1′34; y John Medina (M3 Rally Team), 137, a 2′55″.

“Dimos inicio al Dakar 2023, con un prólogo plano, resbaloso, y muy rápido. Nos sirvió para ir agarrando ritmo y botar los nervios previos a la competencia, así que me lo tomé con calma y tomé un ritmo rápido pero seguro. La pista estaba resbalosa y era fácil cometer algún error o una pérdida de tiempo mayor, así que hice un buen prólogo y eso me da una buena posición de largada para mañana. Estoy dentro de los veinte primeros, que eso era lo que teníamos pensado como equipo”, señaló Quintanilla.

“Un error en la primera curva, me fui a tierra y perdí unos segundos. Así que no salió como queríamos. Mañana va a tocar salir delante y no era la estrategia, pero el Dakar es impredecible; pasan cosas y hay que seguir adelante. Quedan 14 días de carrera, mañana empiezan las etapas de rally y vamos a dar lo mejor de nosotros. Nos mantenemos positivos y con buen feeling con la moto”, comentó Cornejo, acerca del incidente que lo rezagó.

Enrico (Yamaha), por su parte, remató en la quinta posición en quads, con un tiempo de 9′08″, a solo 18 segundos del francés Alexander Giroud (Yamaha), quien llegó primero. Lo curioso es que, con el crono que registró el piloto nacional, quedó 48 en la clasificación de motos, siendo el segundo mejor nacional en esa categoría.

Por su parte, Chaleco López (Can-Am) y su compañero Juan Pablo Latrach llegaron en la séptima posición en la categoría T3 prototipo ligero. El binomio nacional llegó a la meta en nueve minutos y cuatro segundos, a solo 15 segundos de los españoles Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno (Can-Am).

“Intentamos ser constantes, no cometer ningún error. La máquina, bien. Cerramos bien el año, mañana parte la carrera más larga, son 380 kilómetros, así que mañana comenzamos el 2023 con el Dakar, expresó el oriundo de Teno.

En esta misma serie, Ignacio Casale llegó en el puesto 13 con un tiempo de nueve minutos y 11 segundos, a 22 segundos de la líder de la jornada. “Terminamos el prólogo del Dakar 2023, una especial corta que decide el orden de largada. Con Álvaro (León) y el equipo decidimos andar tranquilos, ya que queda una larga carrera por delante, de 14 etapas, y, por lo tanto, no nos podíamos volver locos hoy para no pagarlo caro. Vamos a largar en el puesto 13 e intentaremos lo mejor posible para comenzar el Dakar de la mejor manera y tener una buena primera etapa”, indicó el deportista a su llegada al campamento.

En rigor, la primera etapa se llevará a cabo este domingo en Sea Camp, con un recorrido de 602,56 kilómetros, de los cuales 367 serán cronometrados.