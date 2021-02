Chile queda eliminado de la AmeriCup tras caer contra Venezuela

Chile quedó eliminado de la AmeriCup tra caer frente a Venezuela en la última jornada y no pudo avanzar a la siguiente fase de la competencia que se desarrolla en Colombia.

El conjunto nacional, que llegó a esta instancia con varias ausencias de jugadores internacionales, terminó perdiendo por 61-42 ante los llaneros.

La Roja debía ganar su encuentro para poder avanzar de fase luego de que Colombia superara a Chile en la tabla tras ganarle de forma sorpresiva a Argentina en el duelo previo (71-63).

El chileno más destacado en este duelo fue Nicolás Carvacho, quien registró un doble-doble de 12 puntos y 16 capturas.

Así, Venezuela terminó como líder del Grupo A con 11 puntos (cinco victorias y una derrota), seguida de Argentina con 10 (cuatro triunfos y dos caídas) y Colombia con ocho (dos partidos ganados y cuatro perdidos), los tres clasificados de la zona al torneo continental.

Chile, en tanto, cerró el grupo con siete unidades, producto de un triunfo y cinco derrotas.

“Nos da bronca. Fuimos competitivos en las tres ventanas. Si no clasificamos es porque los rivales fueron mejores. Esto servirá de aprendizaje. En la parte ofensiva nos quedamos sin respuesta, costó mucho anotar. A este nivel hay que tener más continuidad en ataque. No pudimos bajar la ventaja de ocho puntos, tuvimos oportunidades, no lo logramos y Venezuela impuso su oficio. Asumo la responsabilidad de la eliminación”, señaló el técnico Cristian Santander tras el partido a la FIBA.