¿Chile será visita en el Nacional? La ANFP sorprende y entrega la galería sur y un codo a los hinchas de Venezuela

Este miércoles comenzó la preventa de las entradas para el duelo entre la Roja y Venezuela, que se jugará en el Estadio Nacional. Los precios van desde los 27 mil 500 pesos hasta los 99 mil. Sin embargo, la mayor sorpresa radica en que la ANFP decidió otorgar todo el sector de la galería sur y el codo andes sur a los fanáticos visitantes. “Solo podrán ingresar hinchas con camiseta de la selección de Venezuela a esos sectores”, informaron en un afiche publicado en PuntoTicket, la plataforma donde se pueden conseguir los boletos.

Los precios en el caso de los sectores pensados para la fanaticada forastera son más elevados que los pensados para los seguidores de la selección chilena. La galería norte cuesta $19.800 para hinchas locales, mientras que los venezolanos tendrán que desembolsar $33.000 por el mismo asiento. En el caso del codo andes, los chilenos deben pagar $33.000 para dicha ubicación, monto que aumenta a $66.000 para la visita. Sin embargo, esto no fue un problema para los forofos de la Vinotinto, que rápidamente agotaron los cupos puestos a disposición en la preventa. En total se estima que serán 8 mil hinchas visitantes.

Los precios de las entradas para el partido entre Chile y Venezuela.

La decisión de la ANFP contrasta con lo hecho en los otros partidos disputados en Ñuñoa, donde solo se dispuso el acceso de la puerta 5 para fanáticos visitantes. La situación se enmarca en la crisis económica por la que pasa el ente rector del fútbol chileno. Además, se da luego de dos jornadas en las que costó vender los tickets puestos a disposición. Por ejemplo, ante Bolivia el recinto no se llenó. Si bien, el Estadio Nacional estaba castigado, tampoco se logró vender todos los asientos que se podían utilizar. Ante Brasil, por otro lado, si se vio completo el recinto. Pero hasta el día anterior al enfrentamiento todavía quedaban entradas disponibles.

La noticia fue festejada por los fanáticos llaneros. La cuenta de X @InmiVinotinto escribió: “Estos serían los sectores habilitados para los venezolanos en el Chile - Venezuela. Una gran cantidad de entradas. Seremos locales”.

Un partido clave

La doble fecha FIFA de noviembre se anticipa como un momento clave para la continuidad de Ricardo Gareca. Se enmarcan en los duelos que Pablo Milad le puso como ultimátum al entrenador luego de cosechar cero punto de los últimos 12 posibles. “Los resultados no fueron los que esperábamos, vimos un partido injusto con Brasil, perdimos un punto que teníamos abrochado y nos llevaba a romper la mala racha. Uno también es hincha, ama la camiseta de la Selección y esto te duele, te daña. Traemos un técnico que todos querían y los resultados no se dan. La Copa América y las clasificatorias nos han aterrizado. Hemos andado fatal. El dolor más profundo fue perder con Bolivia, pero nos toca apoyar”, señaló el presidente de la ANFP este martes.

Cabe destacar que el dinero es un factor trascendental en la continuidad del Tigre. Contratar al DT fue una apuesta cuantiosa. Su contrato implica un pago de US$ 2,7 millones por año, lo que resulta ser la inversión más alta que la entidad ha realizado en esa materia. El acuerdo es hasta el término de las Eliminatorias y se estirará automáticamente si se logra la clasificación a la cita mundialista que se desarrollará en 2026, en Estados Unidos, México y Canadá. Lo claro es que no están los recursos necesarios que implica una recisión de su contrato. En caso de no cumplir las exigencias, ambas partes se sentarán a negociar un cierre anticipado del vínculo.