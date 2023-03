Christian Garin está en tercera ronda de Indian Wells: el chileno supera de forma clara a Nishioka

Christian Garin (99° ATP) asegura su participación en la tercera ronda de Indian Wells tras vencer a Yoshihito Nishioka (34°) por 6-4 y 6-0. Partido que de paso aumenta las buenas sensaciones que está viviendo el chileno en el desierto californiano.

Y es que nuevamente apareció el mejor nivel del “Tanque”. Muy potente desde el fondo y con una notoria mejoría en sus servicios, ha ido consiguiendo victorias con autoridad durante toda la semana, ya que comenzó a jugar encuentros el lunes en la fase de clasificación.

Sin ir más lejos, aún no sabe lo que es perder un parcial en Indian Wells, ya que sus victorias ante Learner Tien (789°), Filip Misolic (146°) y Daniel Galán (89°) fueron por parciales consecutivos. Por eso el mérito de lo conseguido es aún mayor, sobre todo si se piensa que para esta segunda ronda no llegaba como favorito.

Enfrente tenía a un tenista que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera (en febrero llegó a ser 32 del mundo) y que tiene a las pistas de cemento como su superficie predilecta. Pero todo lo que ofrecía el papel, quedó en nada. Pese a que al nacional le costó lograr un quiebre en el primer parcial, siempre mostró un estilo más ofensivo, activo y contundente que su rival.

Ese quiebre tan esperado, llegó en el décimo juego de la primera manga. Garin iba 5-4 y solo esperaba un castigo para abrochar el parcial. Y tal fue la presión, que el japonés no pudo resistir. Perdió el set y también el partido, porque después de ese golpe no volvió a aparecer en la cancha número cinco del Indian Wells Garden. Al menos no dando batalla.

Esto, ya que lo realizado por el asiático fue prácticamente testimonial. Bajó la intensidad, sumó desconfianza y se mostró muy frustrado, al punto de tirar la raqueta al piso al quedar con chance de quiebre en el primer juego del segundo set. Una ventana muy grande ante un tenista que no perdió la chance de meterse en el partido.

Tras eso Garin se mantuvo en su juego y no le dio la oportunidad a Nishioka de volver a encontrarse sobre la pista, logrando llevarse la manga sin ceder juegos. Entre los 32 mejores de Indian Wells, espera rival para mantener las buenas sensaciones.