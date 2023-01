Claudio Borghi le hace la cruz a Juan Martín Lucero y no lo quiere más en Colo Colo: “Se tiene que ir, no hay posibilidad de que se quede”

Claudio Borghi no quiere más a Juan Martín Lucero en Colo Colo. El delantero, quien entró en guerra con el Cacique, busca sellar su salida para fichar por Fortaleza, club brasileño que le ofreció US$ 7 millones por las próximas tres temporadas.

Es que el ex técnico del Cacique no le perdona a Lucero su poco compromiso con el elenco de Macul. El ariete no respetó el contrato que firmó hace menos de tres semanas con Blanco y Negro, en el que aseguraba su continuidad por el torneo entrante. Por el acuerdo entre ambas partes se pactó el pago de US$ 900 mil que se pagarían en dos cuotas. La primera vencía el 31 de enero.

“Vino a una situación conveniente para él, a un equipo que lo quería, titular y que se ganó con todos los méritos necesarios. Ahora, no hay cláusula de salida y eso me llama la atención, una multa en un contrato existe”, dijo en su rol de comentarista de TNT.

Borghi continuó con sus descargo. “Yo lo sigo en redes sociales y lo vi desde Qatar con camisetas de Colo Colo para acá, para allá, en la piscina y llega una oferta y lo primero que hace es salir (...) Yo creo que las ofertas son aprovechables, pero siempre y cuando estén las posibilidades de estas ofertas. Acá el problema es que para mí ya se tiene que ir, no hay posibilidad de que se quede”, aseguró.

De momento, el club está en pie de guerra con Lucero. Este martes, el presidente de ByN, Alfredo Stöhwing, aseguró que irán a la FIFA en caso de ser necesario para que se les respete el vínculo firmado con el argentino. “Hemos hablado con los abogados del club y que no les quepa duda que llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender el patrimonio del club”, dijo.

“La situación es más bien compleja para el jugador que para nosotros, el tendrá que ver qué acciones seguirá y nosotros tenemos claro que llegaremos a la última consecuencia para defender nuestro patrimonio (...) También nos sorprende la actitud de Fortaleza, porque establecimos una buena relación con ellos, cuando jugamos la Copa Libertadores....Quiero creer que estan siendo mal asesorados y no le han presentado toda la información necesaria para ofrecerle contrato a Lucero”, cierra el timonel.