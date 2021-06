Claudio Bravo y la Copa América: “Tenemos un punto de vista claro sobre la pandemia y ya veremos la decisión que tomamos”

El número uno de Chile habló en conferencia de prensa para abordar el presente de la selección. El empate contra Argentina, el duelo de este martes y el futuro de la polémica Copa América fueron algunos de los temas a los que se refirió el capitán de La Roja.

Sobre la importancia del partido contra Bolivia fue claro, “necesitamos hacer tres puntos el martes, si no lo conseguimos no va a servir mucho el punto contra Argentina”, declaró el arquero del Real Betis, quien también habló de esta nueva selección, más experimentada. “No somos los mismos de antes. Por la edad el desgaste es diferente, cuando tienes 25 años puede correr por toda la cancha, pero hoy apelamos a otras cosas. La inteligencia y la madurez te hacen jugar de una forma distinta”, analizó.

Bravo de igual forma conversó sobre la negativa del equipo de Brasil a jugar la Copa América y una posible decisión similar en el caso de la Selección: “Estamos viviendo un periodo complejo con la pandemia y con el tema social que atraviesa el continente. Pero por ahora estamos enfocados en el próximo partido con Bolivia, ya veremos que sucede. Nosotros tenemos un punto de vista super claro sobre la pandemia y ya veremos la decisión que tomamos en conjunto”.

También habló sobre su situación personal en el arco de La Roja y las sensaciones dentro del camarín, demostrando la buena vibra que existe en el combinado nacional. “Acá siempre ha estado la intención de mejorar y no solo a modo personal, sino a lo que también voy viendo”. Ahí también opinó sobre los nuevos jugadores que han llegado al proceso: “Estar acá supone muchas cosas para ellos a futuro. El mensaje es que sepan ahora donde están, que trabajen ahora y no dejen pasar las oportunidades. Evaluar ahora no corresponde, porque están en plena competencia”, añadió.

Aunque una de las preguntas que más llamó la atención fue cuando le preguntaron sobre el nivel del fútbol chileno en general. “Cuando me coindicen los horarios en Europa veo el torneo de Primera y de Segunda y te das cuenta que hay talento, muy buenos jugadores. Sobretodo en Segunda donde es un torneo muy igualado, lo que más me gusta es eso”, confesó Bravo.