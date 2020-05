Collina se rebela contra la prohibición de escupir

En el marco de distintos protocolos sanitarios para el retorno del fútbol, se incluyó que los jugadores evitaran escupir, y así aplacar cualquier posibilidad de contagio en una cancha. No obstante, desde la FIFA han planteado un cambio respecto a esa situación.

Mediante una carta dirigida a las federaciones miembro, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el italiano Pierluigi Collina, estableció que cualquier sanción de estas características se definirán después de cada partido y quedará bajo el criterio de las federaciones a cargo de los campeonatos.

"Según las reglas de juego, "escupir a alguien" es una infracción penalizada con expulsión (tarjeta roja). No obstante, en los casos que no encajen en esta categoría, no sería práctico convertirlo en una infracciín castigada con tarjeta amarilla, porque a los árbitros les resultaría imposible detectar todos los incidentes: se puede escupir en cualquier lugar del campo, en cualquier momento y lejos de la acción del partido (p. ej. cuando los jugadores cambian de posición antes de la siguiente jugada). Por tanto, el hecho de que escupir "de manera general" y otras acciones similares conllevaran una tarjeta amarilla durante los partidos podría dar origen a decisiones incoherentes e injustas", manifiesta el ex árbitro en el documento de la FIFA.

“Por ello, cuando en una competición se deseen implantar protocolos relativos a escupir (y otras cuestiones similares), las decisiones disciplinarias deberán tomarlas los organizadores correspondientes o las federaciones miembro después del partido”, concluye.