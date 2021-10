Colo Colo apela a la paciencia para ser más líder del campeonato

Uno lucha por ser campeón. El otro, lo hace para mantener la categoría. Por lo mismo, la obligación para Colo Colo y Huachipato era exactamente igual, aunque sea para objetivos diferentes. En un encuentro trabajado y tenso, cuya resolución se dio en el segundo tiempo, el elenco de Gustavo Quinteros superó un obstáculo más y reafirma su posición de privilegio en el campeonato de Primera División. El líder es más líder.

El ambiente permitía rememorar tiempos pre pandemia. Casi 30 mil espectadores llegaron al Monumental para ver al puntero y principal candidato a la corona. Tanto albos como acereros llegaron al duelo con bajas. Mientras Quinteros optó por Joan Cruz para relevar a Gabriel Costa, miembro de la selección peruana, la situación de Luvera era más compleja porque los descartados eran más. Sin Castellón, Cris Martínez y Cuevas, el histriónico (rayando en los hiperventilado) técnico argentino diseñó un planteamiento para contragolpear. Una línea de 3 en el fondo, que se transformaba con recurrencia en línea de cinco, y apostar a la salida rápida para aprovechar los contraataques que se pudieran generar. Cosa que no pasó.

Colo Colo, cuya campaña no ha sido lo suficientemente maciza jugando en su cancha (los recuerdos de las derrotas con Cobresal y Ñublense están vigentes), se vio amarrado porque no pudo exhibir lo mejor de su repertorio. Cruz y Solari, con perfil cambiado, no pudieron generar fútbol pulcro durante los 45′ iniciales. Tampoco Gil estuvo muy fino. El primer remate del Cacique llegó recién en los 28′, uno de Bolados que se fue muy elevado. Como Huachipato cerraba los espacios, los albos solo se acercaban al arco de Parra con remates insulsos, como uno de Morales en los 39′, controlado por Parra, el reemplazante de Castellón.

El equipo de Quinteros no hacía un buen partido. No lograba desatar las ataduras que le presentó el rival, que se conformaba cada vez más con el empate mientras el reloj avanzaba. En paralelo, la tensión y el nerviosismo se tomaban al puntero. Se cumplía una hora de juego y el DT estaba ad portas de mandar a la cancha a Christian Santos, pero el venezolano debió esperar porque toda la tensión se liberó con el 1-0 de Marcos Bolados.

Los blancos aprovecharon los espacios que había dejado Huachipato en un ataque. Opazo (el mejor del duelo) se manda un carrerón hacia el área rival y gana línea de fondo, tras un preciso pase de Solari, y centra hacia atrás, para que un libre Bolados defina y haga explotar el Monumental. Liberación.

La paciencia terminó premiando a un Colo Colo que lo buscó más. Y el partido se sentenció luego del penal sancionado por la evidente y evitable mano de Gazzolo. Infantil. Leo Gil, uno que no brilló, define con la zurda y sella la victoria para el elenco popular.

El puntero cumple con su cometido y mantiene la ventaja de cinco puntos sobre Universidad Católica, su más cercano perseguidor. Era clave la victoria, además, porque en la próxima fecha Colo Colo queda libre, y la UC tiene la chance de acercarse (visita a Cobresal), teniendo en el horizonte el duelo clave entre albos y cruzados del 24 de octubre, en Macul. La paciencia premió al puntero.

Ficha del partido

Colo Colo 2: B. Cortés; O. Opazo, M. Falcón, E. Amor, G. Suazo (87′, M. Albornoz); C. Fuentes, L. Gil; J. Cruz (61′, V. Pizarro), P. Solari (86′, J. Thompson); M. Bolados, I. Morales (75′, C. Santos). DT: G. Quinteros.

Huachipato 0: M. Parra; N. Ramírez, B. Gazzolo, I. Tapia; J. Córdova (87′, A. Garrido), I. Poblete (60′, B. Palmezano), C. Sepúlveda, G. Montes, N. Baeza (68′, A. Castillo); W. Mazzantti (87′, D. Ovando), M. Rodríguez (68′, L. Nequecaur). DT: J. Luvera.

Goles: 1-0, 59′, Bolados, define libre por la izquierda tras un desborde de Opazo; 2-0, 78′, Gil, de penal, tras una mano de Gazzolo.

Árbitro: F. González. Amonestó a Opazo (CC) y Poblete (H).

Estadio Monumental. Asistieron 26 mil espectadores, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.