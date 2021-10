No hay caso con la U: pierde ante Everton y suma su cuarto partido sin ganar

La Universidad de Chile no para de sufrir. El cuadro laico quería redimirse ante Everton y llegaron esperanzados a Viña del Mar para olvidar los magros resultados anteriores y las lesiones. Sin embargo, no pudieron y volvieron a caer 1-0 frente al cuadro ruletero.

Y es que la jornada comenzó mal para los laicos, puesto que el bus que los llevaba a Viña del Mar sufrió un atraso y llegaron tarde al Sausalito. Pero no fue lo único. Al minuto los dirigidos por Valencia se quedaron con uno menos tras la expulsión de Camilo Moya por una fuerte plancha a Zúñiga. Cabero fue al VAR y, pasado dos minutos, echó al volante azul. El estratega azul estaba consternado. No podía creer que ya al minuto el partido se le ponía cuesta arriba.

Con esto, la U tuvo que reordenarse y Valencia mandó a Barrios cubrir el medio y a Contreras a la banda para suplir la ausencia del volante de contención. Partido cuesta arriba para la U y en el que Everton, por inercia, tendió a adelantar sus líneas para ejercer una mayor presión. Sin embargo, los viñamarinos no fueron incisivos y les faltó claridad para llegar al arco defendido por De Paul.

Tras media hora de partido, los de Valencia parecía que se habían replegado bien y que estaban aguantando el ritmo del encuentro con uno menos. Por su parte, Everton no encontraba los caminos y, sin profundidad, buscaba acercarse mediante remates lejanos que pasaban lejos de la portería azul. Tal fue la desesperación viñamarina en el primer tiempo, que Echeverría y Cañozales se ganaron amarilla.

Primer tiempo plano que prácticamente careció de llegadas de peligro. Lo único que apuró a De Paul fue un tiro libre bien ejecutado por Cuevas que obligó la estirada del arquero laico. Pero nada más por parte del local. En tanto, la visita no llegó al arco de Torgnascioli. El único que trató de llevar peligro al guardameta local fue Aránguiz, quien se vio activo tratando de sacar al equipo adelante. Así, se fueron al descanso.

En el complemento el partido cambió. Sensini sabía que no debía perder la oportunidad y salió a buscar el partido de entrada dando ingreso a dos de sus mejores efectivos de la banca: Cecilio Waterman y Maximiliano Cerato, quienes entraron por Madrid y Cañozales. Con esto, el local se vio mejor y empezó a presionar más a los azules. Algo que le dio resultado ya que a los 52′ Cerato ganó por la banda y, tras enganchar, sacó un centro en la línea del área que conectó de cabeza un solitario Bravo, cambiándole el palo a De Paul, quien miraba desconcertante cómo el balón ingresaba a su portería.

Pero el gol despertó a los azules. 5 minutos después de la apertura de la cuenta, los azules, al fin, lograron acercarse al arco defendido por Torgnascioli, tras un buen remate de Larrivey que obligó la estirada del cancerbero local. Desde entonces, el cotejo se volvió de ida y vuelta a pesar de la diferencia numérica en cancha. Algo que motivó a Valencia a dar entrada a Galani por Contreras, tratando de tener una mayor movilidad. Por su parte, Sensini respondió metiendo Rodríguez para tapar la banda derecha.

En los 85′ Everton pudo aumentar por medio de una muy buena jugada, pero entre De Paul y el vertical le dijeron que no al local. Hacia el final del cotejo Valencia quiso jugársela colocando a Thomas Rodríguez y Asadi, pero ya era muy tarde para revertir el destino de un equipo universitario que no logra sacudirse.

Desde 2013 que Everton no lograba vencer como local a la U. Y desde 2010 que el cuadro ruletero le volviera a ganar a los azules en el Sausalito. En aquella vez, once años atrás, el triunfo evertoniano fue por 2-1 con Nelson Acosta como el DT de los locales.

Otra jornada de sufrimiento para los laicos quienes no logran hacer pie en este tramo del campeonato. Nueva decepción para los de Valencia, quienes desde que perdieron contra Colo-Colo no encuentran el camino.

Los azules, ahora, deberán recibir a Audax Italiano el viernes 15 de octubre en El Tentiente, partido válido por la vigésimo sexta fecha. El encuentro contra los itálicos será clave para ambas escuadras de cara a obtener puestos de clasificación continental. En tanto, Everton deberá medirse en el clásico porteño frente a Santiago Wanderers en Valparaíso, el sábado 16 de octubre.

Ficha del partido:

Everton 1-0 Universidad de Chile

Everton: F. Torgnascioli; C. Medina (70′, C. Rodríguez), J. Barroso, D. Oyarzún, D. Zúñiga; B. Berríos, R. Echeverría, C. Bravo (86′, G. Moya, A. Madrid (45′, M. Cerato 45′); C. Cañozales (45′, C. Waterman), J. Cuevas. DT: Roberto Sensini.

U. de Chile: F. De Paul; A. Barrios, O. González (89′, L. Casanova), R. Arias, D. Carrasco; C. Moya, P. Aránguiz (86 L. Assadi), S. Contreras (67′, S. Galani), G. Espinoza, J. Gatica (86′, T. Rodríguez); J. Larrivey. DT: E. Valencia.

Goles: 1-0, 52′, Bravo, de cabeza.

Árbitro: José Cabero. Amonestó a Echeverría, Cañozales y Cerato (EVE); Aránguiz, González, Barrios (UCH). Expulsado Camilo Moya (UCH) al minuto, roja directa por patada Zúñiga (EVE).

Estadio Sausalito.

En cursivas, jugadores juveniles.