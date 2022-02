Colo Colo encuentra al final la llave para abrir el cerrojo oro y cielo

Pasó la pretemporada en Argentina, los amistosos ante equipos fuertes (Universidad de Chile y Boca Juniors) y la Supercopa ante la UC. La hora de la verdad para Colo Colo fue ante Everton, en el estreno por el campeonato nacional. No es antojadizo darle tal relevancia al debut, porque se trata de un candidato. Quizás el más serio aspirante a quitar la hegemonía que Universidad Católica ha estirado por cuatro años. En el Monumental, al Cacique le costó para doblegar a un rival que solo apeló a defenderse. No mostró su mejor cara, pero consiguió una victoria de 2-0 que sirve para arrancar bien.

Más allá de los cambios en el plantel, la idea que pregona Gustavo Quinteros se mantiene, con el matiz de que ahora el entrenador tiene al centrodelantero que tanto quería (Juan Martín Lucero). Con ello, tiene a una referencia de área más clara, a diferencia de un Iván Morales que no tiene ese biotipo. En la vereda contraria, se trataba del debut de Paqui Meneghini al mando de los ruleteros, que miran de reojo su llave ante Monagas por la fase 2 de la Libertadores.

Para ser la primera vez, el planteo de los viñamarinos fue mezquino, cediéndole el control a los albos. Con una línea de tres/cinco y un mediocampo poblado, la visita trataba de bloquear las intenciones colocolinas. Con Solari y Zavala por las puntas, el Cacique fue a presionar desde el arranque, aunque sin la precisión necesaria para crearle peligro al arquero de Fernando De Paul. Además, el afán de ir hacia adelante de los blancos implicó, en algunos pasajes, que quedara muy expuesta su defensa a los contragolpes. Colo Colo tuvo el 59% de posesión durante el primer tiempo, pero ningún remate al arco.

En los 35′, el argentino Lucero marcó de cabeza, pero fue anulado por fuera de juego. Everton tuvo un par de aproximaciones durante los 45′ iniciales: un remate elevado de Cuevas y un tiro desviado de Ibacache.

El duelo estuvo muy cortado, lo que le quitaba ritmo sobre todo a Colo Colo, que trataba de apurar en cada instancia. Los ánimos se fueron caldeando porque el equipo de Quinteros se ofuscó con sus rivales, creyendo que hacían tiempo tirándose al césped repetidamente, a veces con justificación y otras que no. Ese factor le dio más sazón a la recta final del compromiso, en la cual el libreto fue el mismo, y con más énfasis: uno ataca (con nula claridad), el otro defiende (la línea de tres fue definitivamente de cinco).

Una de las últimas balas que se gastó Quinteros para cambiar lo que parecía un empate clavado fue hacer ingresar al juvenil Alexander Oroz, quien retornó al club tras un préstamo en Deportes Iquique. El extremo tuvo un regreso soñado a la tienda de Macul, porque a seis minutos del final pudo abrir el férreo cerrojo oro y cielo. El mismo Oroz cambia de frente para Solari. El argentino centra por bajo, Lucero deja pasar el balón y aparece el 20 albo para sacar un potente remate, que dejó sin reacción a De Paul. Explotó el Monumental. Para sentenciar la victoria, el 2-0 llegó de parte de Juan Martín Lucero.

Los primeros tres puntos para Colo Colo, que promete dar pelea.

Ficha del partido

Colo Colo 2: B. Cortés; O. Opazo, M. Falcón, E. Amor, G. Suazo; V. Pizarro (46′, C. Fuentes), E. Pavez (81′, A. Oroz); G. Costa (86′, M. Zaldivia); P. Solari, J. Lucero y C. Zavala (72′, C. Villanueva). DT: G. Quinteros.

Everton 0: F. De Paul; R. Echeverría, J. Barroso, J. López; C. Medina (76′, D. Vera), A. Madrid, B. Berríos (76′, S. Pereira), A. Ibacache; J. Cuevas (69′, C. Valenzuela), P. Sánchez (59′, I. Sosa); y L. Di Yorio (69′, M. Campos). DT: F. Meneghini.

Goles: 1-0, 84′, Oroz, con un tiro fuerte tras centro de Solari; 2-0, 89′, Lucero, se saca a De Paul y define libre.

Árbitro: B. Saravia. Amonestó a Pavez (CC); Madrid y Sánchez (EV).

Estadio Monumental. Asistieron 20 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.