Colo Colo espera la respuesta de Curicó por Jens Buss

El Cacique está cerca de sumar a un nuevo refuerzo. El equipo santiaguino ya hizo una oferta formal por una parte del pase del lateral Jens Buss, la que corresponde al club Curicó Unido y espera una respuesta.

Así lo confirmó a El Deportivo el gerente técnico de el cuadro maulino, Carlos Bechtholdt, quien también estableció los plazos en que se podría concretar el traspaso del ex jugador de Rodelindo Román.

“Ya sostuvimos una conversación telefónica con Colo Colo por el jugador Jens Buss. Ellos nos hicieron una oferta por nuestro porcentaje de la carta del jugador. Nosotros somos dueños del 33% del pase. Entre hoy y mañana se debiera resolverse el tema a favor de Colo Colo, si es que el interés aún pesiste. Pero el futbolista quiere ir para allá y nosotros estamos dispuestos a hacerlo de acuerdo a ciertas condiciones”, explica el ex volante de Audax Italiano.

Y aunque no quiso adelantar cifras, los albos habrían ofrecido alrededor de 180 mil dólares por ese tercio de os derechos económicos del lateral. “Nosotros sólo tenemos una tercera parte de los derechos del futbolista, el resto -66%- pertenece al propio jugador”.

Cavalleri cuesta un millón

Otro de los jugadores curicanos que está en el radar de Colo Colo es el delantero Matías Cavalleri. El santiaguino de 22 años es uno de los futbolistas que es seguido por la secretaría técnica.

Sin embargo, en su club de origen aclaran que no existe ninguna oferta formal por el ex seleccionado sub 20. Así lo explica el propio Bechtholdt, quien también establece los parámetros para permitir la salida de uno de los atletas con mayor proyección en el estadio La Granja.

“No tenemos ofertas de Colo Colo por Cavalleri. Sabemos que es un jugador que siguen muchos clubes, pero en este mercado nadie se nos ha acercado para conocer sus condiciones. Su precio de salida para el exterior es de 1 millón de dólares, pero para el mercado interno es menos de esa cifra”, explica el gerente técnico albirrojo.