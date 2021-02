Colo Colo logra su mejor racha de local en el Torneo Nacional desde 2019

En un año sin público en los estadios, la localía de Colo Colo había perdido peso. El cuadro albo no lograba hacerse respetar en casa y fueron varios los equipos que se fueron con los tres puntos del césped del Monumental. Algo que ya no es una tónica. En los últimos cuatro partidos, los blancos han sumado puntos en Pedreros. Una marca que no lograban desde marzo de 2019.

En ese entonces, los albos, que eran dirigidos por Mario Salas, lograron ganar cinco partidos consecutivos de locales. Derrotaron a Iquique, O’Higgins, Antofagasta, Palestino y Audax.

Ahora la situación es distinta, y pese a que no han ganado los últimos cuatro partidos, sí lograron romper la racha de tres partidos sumando puntos de locales.

Con Quinteros, los albos consiguieron ganarle a Everton, empatar el Superclásico con la U y derrotar a Coquimbo y La Calera. Puntos de oro para un equipo que no ha podido dejar atrás los fantasmas de un posible descenso.

De igual forma, el buen momento de Colo Colo ha posicionado a Quinteros como el mejor técnico de los albos durante el torneo. El argentino tiene un rendimiento de un 47,4%. Números mucho más positivos que los de sus antecesores, Mario Salas (20%) y Gualberto Jara (29%).