Colo Colo retoma este jueves las negociaciones con Scolari

La expedición de Colo Colo en Cochabamba no fue fructífera. Haciendo un mal partido, cayeron 2-0 con Jorge Wilstermann en el estreno copero. En Bolivia estaba la cúpula directiva de Blanco y Negro, que lamentó el agrio presente del club. Así lo manifestó el vicepresidente ejecutivo Harold Mayne-Nicholls.

"Es una derrota lamentable, dolorosa. No jugamos bien tampoco, nos da poco para rescatar. Ojalá que esto haya llegado al fondo y que juguemos al menos como jugamos el primer tiempo ante la Universidad de Concepción. La cancha no estaba en buen estado pero también para ellos. Nos ganaron bien, no hay duda alguna", dijo el directivo.

Respecto al nuevo entrenador, aún no hay novedades. Mayne-Nicholls reconoció que este miércoles no se comunicaron con Luiz Felipe Scolari, la principal carta para asumir el primer equipo, pero que retomarán las negociaciones en las próximas horas. “Hoy no hablamos con él, mañana las retomamos”, señaló.

Pensando en el fin de semana, lo más probable es que Gualberto Jara dirija en el duelo ante Deportes La Serena. En ese escenario, sea Scolari o quien llegue al Cacique podría debutar la próxima semana, ante Athletico Paranaense, por la Copa.