Colo Colo se desmorona ante el poder de River y se jugará todo ante Fortaleza

Pensando en los octavos de final de la Copa Libertadores, Colo Colo tenía que hacer una parada más que compleja. River Plate tiene un plantel de jerarquía y un técnico top. En el Monumental de Núñez, con más de 70 mil personas, el Cacique comenzó con ilusión y se fue adolorido, al ser goleado y poner en jaque sus opciones de seguir en el certamen. La goleada 4-0 deja profundamente tocado a un elenco que tendrá una final la próxima semana. Un intenso baño de realidad (y humildad también).

El cuadro colocolino entró a la cancha conociendo de la victoria de Fortaleza sobre Alianza Lima, en Perú, lo que le presionaba para rescatar un punto en Argentina, para así depender de sí mismo en el choque ante los brasileños. Gustavo Quinteros mandó a la cancha al equipo estelar, ese que sale de memoria. River no podía hacer lo mismo, ya que tenía bajas importantes, como el arquero Franco Armani y el volante Enzo Pérez. Precisamente, ante las ausencias de estos dos, Paulo Díaz fue el capitán del equipo. Primera vez que el zaguero inició un partido portando la jineta de los Millonarios. Hizo un partidazo.

El cuadro nacional comenzó parándose de igual a igual, incomodándole el juego a los argentinos. Con el correr de los minutos, el equipo del Muñeco se fue juntando mejor, sin ser demasiado superior a su rival. Como Colo Colo trataba de ser un equipo corto, le cerraba los caminos a River y los locales apostaron preferentemente por rematar desde fuera del área. En los primeros 45′, registraron 10 tiros totales. Era un partido trabado, en los cuales los pocos espacios no eran aprovechados.

Un duelo interesante era entre Solari y Casco, por la franja derecha del ataque albo. El joven puntero intentaba generar algo en ataque, mientras Costa y Gil no entraban en el circuito. Y Lucero era el encargado de complicar a los centrales.

La fortuna estuvo del lado de River para la apertura de la cuenta. En los 42′, Agustín Palavecino puso el 1-0. Le rebota el balón ante un rechazo de Falcón. Una premisa de Gallardo surtió efecto: los volantes llegan al gol. Con suerte, pero llegó. El equipo argentino, candidato a ser campeón de la Copa, golpeó al Cacique en momentos que afectaron su accionar: en el final del primer tiempo y en el arranque del segundo.

Pese a que Costa tuvo el empate en los 48′, con un tiro que dio en un poste, el complemento fue absolutamente favorable para los Millonarios. Esto fue ayudado porque el equipo de Quinteros entró dormido. Quizás puede explicarse por la demora en el arranque del lapso, por culpa de algunos de sus hinchas. Pero lo cierto es que Colo Colo bajó notoriamente, dando paso a un River superior. La defensa colocolina fue un verdadero pasadizo.

En los 52′, Nicolás De la Cruz anotó el 2-0, metiendo la cabeza en la línea de meta. En los dos primeros goles, Falcón tuvo fallas. Las dudas del uruguayo se propagaron en sus compañeros. Incluso Emiliano Amor se vio más feble que de costumbre. Las intervenciones de Cortés aguantaron un poco lo inevitable. Se venía la goleada. En los 66′, David Martínez hizo el tercero. Y dos minutos más tarde, Barco metió el 4-0. Ni el más pesimista de los forofos del Cacique pensó en un panorama tan sombrío.

Con el 1-0 en contra, Colo Colo y Fortaleza quedaban igualados en todo: puntos, diferencia de gol, goles a favor y en contra, y victorias. No era un mal negocio para el subcampeón chileno, pero todo se vino abajo, haciendo un segundo tiempo terrorífico y pasado a llevar por un River que hizo su mejor presentación del último tiempo.

Por la diferencia de gol, Colo Colo quedó tercero en la tabla, detrás de Fortaleza. Ambos tienen siete puntos. En ese sentido, el duelo del próximo miércoles, en Macul, cobra una importancia suprema. Al Cacique no le queda otra opción que ganar para clasificar. El empate no le sirve. Como consuelo, ya tiene asegurada la Copa Sudamericana, si no puede ante los brasileños.

Ficha del partido

River Plate 4: E. Centurión; E. Mammana (79′, A. Herrera), P. Díaz, D. Martínez, M. Casco; B. Zuculini; A. Palavecino (71′, S. Simón), E. Fernández, N. De la Cruz (87′, B. Romero), E. Barco (79′, J. Paradela); y J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Colo Colo 0: B. Cortés; O. Opazo, M. Falcón, E. Amor (87′, D. Gutiérrez), G. Suazo; C. Fuentes, E. Pavez; P. Solari (76′, M. Bolados), L. Gil (63′, B. Gutiérrez), G. Costa (76′, C. Villanueva); y J. M. Lucero. DT: G. Quinteros.

Goles: 1-0, 42′, Palavecino, de rebote tras un rechazo de Falcón; 2-0′, 52′, De la Cruz, mete la cabeza tras toque de Fernández; 3-0, 66′, Martínez, conecta tras un córner; 4-0, 68′, Barco, zurdazo al primer palo.

Árbitro: A. Matonte (URU). Amonestó a Opazo (CC).

Estadio Monumental, Buenos Aires. Asistieron 72 mil personas.