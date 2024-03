Colo Colo vs. U. de Chile: a qué hora y dónde ver en vivo el Superclásico

Colo Colo y Universidad de Chile se alistan para enfrentar un nuevo Superclásico del fútbol chileno. En el marco de la cuarta fecha del Torneo Nacional albos y azules animarán un duelo que tiene un sabor especial para ambas escuadras.

Del lado del Cacique el ánimo es el mejor. Tras conseguir una serie de resultados que los tienen cerca de ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el conjunto a cargo de Jorge Almirón irá por una nueva victoria en el estadio Monumental.

El recinto deportivo se muestra como una gran fortaleza para los laicos, pues en ese terreno de juego no han podido ganar desde el año 2001, por lo que una de las presiones que tienen los de Gustavo Álvarez es derribar dicha marca.

“Respecto a esta racha que tiene la U en ese estadio, para mí es lejos de ser presión, sino que es una gran oportunidad. La vida me puso en este lugar con la gran oportunidad de ganar en ese estadio”, declaró este jueves en conferencia de prensa.

“Creo que si uno se enfoca en el pasado, no tiene solución. No se puede modificar. Lo único que se modifica es el presente y ese presente puede modificar el pasado, cortar la racha. Lo siento muy lejos de una presión, es un gran desafío y una gran oportunidad. Agradezco que la vida me pusiera en este lugar, tengo la gran oportunidad de revertir eso ganando el domingo. Yo y el plantel... todos”, añadió el DT azul.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido entre Colo Colo y la U

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para este domingo 10 de marzo desde las 18.00 horas.

El partido entre Colo Colo y la U se puede ver en vivo por la señal de TNT Sports. También se transmite por la plataforma digital Estadio TNT.