¿Cómo se enfrenta a Argentina sin Alexis Sánchez? Cristián Basaure y Álvaro Poblete lo analizan en El Deportivo Copa América

Chile se medirá esta tarde ante Argentina en el debut de ambas selecciones en la Copa América que se disputa en Brasil. Por los mismo, nuestros panelistas Cristián Basaure y Álvaro Poblete, analizaron en el segundo capítulo de El Deportivo Copa América todas las variantes de este enfrentamiento, sobre todo, considerando la ausencia del goleador histórico de la Roja: Alexis Sánchez. ¿Cómo se juega ante Argentina sin una de las máximas figuras?

“Me ilusionaba con tener a Vidal y a Alexis. Hay que partir de la fase de que es irremplazable, porque hay muy pocos futbolistas en el mundo que hagan lo que hace Alexis. Es como lo que pasaba cuando no estuvo Vidal, el equipo tuvo que jugar de otra manera para intentar soslayar esa ausencia. Acá hay que hacer lo mismo. Mi esperanza está en que el colectivo que viene jugando bien”, dijo Basaure ante la baja del jugador nacido en Tocopilla.

Por su parte, Álvaro Poblete, editor de El Deportivo, considera que la ausencia del goleador histórico puede llegar a convertir a la Roja en una escuadra predecible: “Obviamente afecta la idea de juego de Chile, porque Alexis es el único jugador que genera un fútbol distinto al que se planifica. Él es un jugador que inventa dentro de la cancha, y uno ve el equipo que está parando hoy para el partido y no veo ese jugador diferente y eso me preocupa; que Chile se vuelva predecible porque no esté Alexis”.

Lasarte y la Copa

Nuestros panelistas hicieron una evaluación de los primeros encuentros de Martín Lasarte al mando de la selección chilena y las chances reales de ir a competir por una nueva Copa América. Sobre esto, Basaure fue optimista: “Por el plantel y la jerarquía que tiene Chile, me parece que va a ser un cuadro totalmente competitivo en la Copa. La materia pendiente que tiene la Selección es tener un poco más la posesión del balón en sus partidos”. Por su parte, Álvaro Poblete destacó la versatilidad que Machete le ha entregado a Chile en estos primeros compromisos dirigidos: “Lasarte le ha logrado dar a la Selección más variantes para enfrentar distintos momentos de los partidos”. Además, dijo que espera ver el debut de Ben Brereton en la Selección: “Yo creo que hoy Lasarte puede sorprender con Ben Brereton en algún momento del partido con Argentina”.

