Con el WhatsApp de la Roja: la particular bienvenida del Denizlispor turco a Sagal

Este martes fue presentado oficialmente Ángelo Sagal en el Denizlispor de Turquía, en la primera experiencia del seleccionado chileno en el fútbol europeo. Luego de finalizar su vínculo con el Pachuca, el ex Rangers de Talca recaló en la Superliga turca y será dirigido por el croata Robert Prosinecki.

En diálogo con radio Agricultura, el futbolista habló sobre su paso por la Selección. “La gente está muy marcada con el gol que fallé en la final de la Confederaciones (ante Alemania). A mí me afectó mucho ese gol. La crítica me la tomo bien, porque sé que estoy al debe”, declaró. ”No puedo decir nada de Rueda. Ha sido muy paciente bancándome. Cuando fuimos a la gira en Europa me sentí muy cómodo. Pero ya cuando vienen los futbolistas de clase mundial como (Arturo) Vidal, Alexis Sánchez, (Gary) Medel, (Mauricio) Isla o (Claudio) Bravo se siente la presión extra”, añadió.

El Denizlispor encontró una novedosa manera de recibir a su flamante fichaje. En su cuenta de Twitter pusieron un video simulando el WhatsApp de la selección chilena, en donde los compañeros de Sagal en la Roja, como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, más otros que están o pasaron por Turquía, como Gary Medel, Enzo Roco y Mauricio Isla, felicitan al zurdo por su fichaje.