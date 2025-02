Con Esteban Paredes en la lista: el ilustre y postergado casting de Colo Colo para elegir al nuevo jefe del Fútbol Joven

El 18 de junio del año pasado, Ariel Paolorossi dejó su cargo como jefe técnico del Fútbol Joven de Colo Colo. Desde entonces han pasado casi ocho meses y el puesto sigue vacante. Sin embargo, esa espera debiese terminar este viernes, a las 13.00, cuando el directorio de Blanco y Negro celebre una reunión extraordinaria para zanjar el asunto.

“Le hemos pedido a la gerencia deportiva que nos busque más alternativas, más nombres y que cada nombre que se presente venga con un proyecto. No tenemos apuro en cuanto a tomar una decisión del fútbol joven, porque no es un puesto que uno pueda ir cambiando todos los días. Yo dije que ojalá podamos tener unanimidad en cuanto a la contratación de esta persona o estas personas, porque estarán un buen tiempo en el club, por lo menos dos o tres años, no son temas a corto plazo”, explicó Mosa a fines de noviembre pasado.

Este proceso de búsqueda recién se aceleró en las últimas semanas ante la preocupación de un sector de la mesa de la concesionaria. Fue así como a mediados de enero Héctor Tapia, Miguel Riffo, Ricardo Dabrowski, Eduardo Lobos y Hugo González expusieron sus proyectos y hablaron sobre sus formas de trabajar.

Todo ellos con un pasado en el club y otros, como González, desempeñándose actualmente como entrenador de la Sub 16 del Cacique. De hecho, a varios miembros de la mesa sorprendió que no estuviese dentro de los candidatos Eduardo Rubio, técnico de la categoría de proyección.

Sin embargo, cuando todo parecía acotado a estos cinco candidatos, se convocó la tarde de esta martes a una nueva reunión de la Comisión de Fútbol, donde se escucharon a dos candidatos más. Uno de ellos, el argentino Óscar Sabino Regenhardt, de 68 años, quien fue coordinador del fútbol juvenil de Boca Juniors durante 17 años en su primer ciclo y un segundo, entre 2018 y 2019, que se cortó con la llegada de Juan Román Riquelme a la dirigencia del conjunto xeneize.

El otro aspirante —y uno de los más sorpresivos— es Esteban Paredes. El goleador histórico del fútbol chileno y leyenda del Cacique expuso su proyecto ante Aníbal Mosa, Eduardo Loyola y Alfredo Stöhwing. El exdelantero hoy se desempeña como gerente deportivo de Santiago Morning y en algún momento fue un viejo anhelo de Aníbal Mosa para ocupar el cargo que hoy ocupa Daniel Morón.

Los favoritos

Después de escuchar varios proyectos, el de Tito Tapia agrada bastante al directorio. El exdelantero fue campeón como jugador y como técnico del Cacique fue campeón del Clausura 2014 y llevó al equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2018. “Lo importante para mí son los proyectos y, si existe uno que sea serio y que tenga ambiciones, bienvenido sea. Me interesa desarrollar el fútbol y disfrutarlo. Me gusta estar en la competencia diaria, pero la formación también me agrada mucho”, señaló al ser consultado por radio ADN hace unos meses.

Miguel Riffo y Héctor Tapia, en su época como cuerpo técnico de Colo Colo. Foto: Photosport.

Actualmente, el otrora goleador se encuentra con el equipo de leyendas de Colo Colo, que se encuentra realizando la denominada Gira Centenario, en donde enfrentan a viejos cracks de distintos equipos a lo largo del país. Su nombre agrada por ser formado en la institución, por su trayectoria como jugador y por su aporte como entrenador, donde ya estuvo en el fútbol formativo de los albos antes de tomar al plantel principal tras la salida de Gustavo Benítez.

El otro candidato que suma preferencias es menor medida es Miguel Riffo, quien también fue multicampeón en el club y tiene un perfil como formador e, incluso, llegó a conformar una dupla técnica con Tapia, donde levantaron aquella copa de 2014. No obstante, luego se distanciaron y cada uno siguió por su camino. El exdefensa viene de ser gerente deportivo de Curicó Unido, donde tuvo un complejo paso por la entidad de la Región del Maule.

E, indudablemente, Esteban Paredes asoma como la otra gran carta para tomar el cargo. El legendario jugador está dispuesto a asumir el gran desafío y su imagen entre el pueblo colocolino genera gran adhesión. Asimismo, en 2023 finalizó sus estudios en un diplomado de Dirección Deportiva en la Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires.

Todo se definirá este viernes, cuando se celebre el directorio extraordinario convocado para determinar a la máxima autoridad del Fútbol Joven de Colo Colo, justo en uno de los años más especiales de la institución.