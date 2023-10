Con Medvedev en el horizonte: Christian Garin supera la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái

El Masters 1000 de Shanghái tuvo festejos chilenos en su primera jornada. Christian Garin (99° ATP) abrió los fuegos del torneo más importante de Asia y lo hizo con victoria, tras superar por 6-4 y 7-6(10) al estadounidense Aleksandar Kovacevic (117°).

Triunfo que también lo enfrentará ante uno de los mejores jugadores del planeta: Daniil Medvedev (3°). El ruso viene de disputar la final del Abierto de Estados Unidos ante Novak Djokovic (1°) y esta misma jornada cayó en la definición por el título del ATP 500 de Beijing ante Jannik Sinner (7°). Dos derrotas que duelen, pero que de todas formas dejan en claro que está mostrando una versión altísima.

Y ante eso tendrá que medirse Garin, quien a diferencia del moscovita, no está en su mejor momento tenístico. Tras una gira norteamericana en donde no ganó ningún partido en cuadros principales (pasó los clasificatorios en el Masters 1000 de Canadá), viajó a Italia para jugar con Chile la Copa Davis, ganando su partido de singles ante Suecia, perdiendo ante los locales y quedando fuera de la última serie por molestias físicas.

Luego de esa experiencia por equipos, se enfocó en la gira de Asia, donde cayó en segunda ronda del ATP 250 de Zhuhai y perdió en los clasificatorios del ATP 500 de Beijing. Ahora, espera cambiar las lógicas en Shanghái, un torneo que vuelve al calendario después de cuatro años de ausencia debido a la pandemia Covid y las restricciones que existían en China. La última versión había sido en 2019, donde precisamente Medvedev había sido el campeón.

Garin tuvo una gran actuación este miércoles al vencer a Kovacevic, cerrando el partido en sets corridos y tras un arduo tiebreak donde tuvo que jugar 22 puntos. En total el encuentro duró 1 hora y 54 minutos, donde el chileno logró seis aces, convirtió dos quiebres y tuvo un 66% de primeros servicios.

El enfrentamiento entre Garin y Medvedev se disputará durante la madrugada de este sábado, aunque por horario a confirmar. Será la cuarta vez que se enfrenten, con una superioridad momentánea de 2-1 para el campeón del US Open 2021 en los duelos ya disputados. Eso sí, no juegan desde 2021, cuando se repartieron victorias. Primero para el nortino en Madrid y después para el ruso en Roland Garros, ambos disputados sobre polvo de ladrillo.

¿Y Jarry?

Nicolás Jarry, número 23 del ranking ATP, también es parte de los jugadores que disputarán el Masters 1000 chino, aunque por su sitial de cabeza de serie aún no debuta. Aquello recién pasará el sábado, misma jornada del Garin vs Medvedev, aunque el rival no está claro, ya que espera al ganador del partido entre Jordan Thompson (62°) y Terence Atmane (147°), quien entró al cuadro principal desde los clasificatorios.

Para la mejor raqueta del país, será su cuarta vez en el torneo, aunque solo en 2018 logró superar el duelo inaugural de la qualy. Ahí llegó hasta la tercera ronda del cuadro principal.