Con pataleta de Cristiano Ronaldo incluida: el insólito autogol de Turquía que se transforma en el blooper de la Eurocopa

Portugal enfrenta a Turquía con la misión de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Eurocopa y hasta aquí lo está consiguiendo sin mayores inconvenientes. Sin embargo, también recibió una increíble ayuda para el segundo tanto.

El prometedor ataque del cuadro luso iba bien hasta que la habilitación de Bernardo Silva que recibió Cristiano Ronaldo fue errada. El pase apuntaba a que picara en diagonal. No obstante, el astro no entendió la intención y hasta le protestó airadamente a su compañero, que había abierto la cuenta en el minuto 21. Lo que no imaginó el delantero es que la jugada seguiría y que Saymet Akaydin lanzaría un envío hacia su portero, quien estaba totalmente descolocado.

El meta Altay Bayindir no estaba atento y el balón se coló lentamente ante la desesperación de los defensas turcos. Fue el 2-0, a los 28′, que le está dando algo más de tranquilidad a CR7 y compañía. El enojo del delantero se transformó en alegría. Mientras que los zagueros otomanos y el meta se recriminaban por ese grosero error de comunicación.