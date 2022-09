Con Schumacher incluido: Alpine realizará una prueba a cuatro pilotos para elegir al reemplazante de Fernando Alonso

Alpine busca desesperadamente dejar atrás el papelón vivido con la negativa de Oscar Piastri de sumarse a la escudería el próximo año. Con la confirmación de que el australiano finalmente tomará un asiento de McLaren, los franceses no quieren perder más tiempo y planean una prueba cerrada para elegir a su próximo piloto.

La noticia fue lanzada por el medio neerlandés Racing News 365 y replicada rápidamente por otras fuentes en el viejo continente, publicando todos los detalles de esta reunión que tendrá sede en el circuito de Hungaroring (ubicado en Hungria) semanas antes de que se desarrolle el Gran Premio de Singapur.

Pese a que los nombres de la prueba aún no están 100% confirmados, fuentes al interior de Alpine confirmaron a Racing News que los favoritos para formar parte son Nyck De Vries, Jack Doohan, Colton Herta y Mick Schumacher, este último hijo de Michael y actual piloto del equipo Haas.

Los otros tres nombres, pese a no ser tan conocidos, son grandes promesas del automovilismo mundial, apuntado derechamente a que Alpine no buscará a otro piloto experimentado para reemplazar al ex campeón mundial, sino que irá por una dupla más joven y con varios años por delante de carrera.

De Vries por ejemplo fue campeón con Mercedes en la Fórmula E y el pasado domingo hizo su debut en la categoría máxima al tener que reemplazar a Albon luego de que sufriera una apendicitis un día antes del Gran Premio de Monza. Para asombro de todos, el piloto de 27 años consiguió el noveno lugar en la carrera.

El problema para los franceses es que tres de los cuatro pilotos pertenecen a otros equipos o academias, por lo que si se la juegan por sus fichajes deberán negociar con ellos para lograrlo. El único corredor que forma parte de Alpine es Jack Doohan, hijo de Mick Doohan.