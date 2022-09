Byron Castillo rompe el silencio a un día de audiencia clave en la FIFA: “Hubo un momento en que quise renunciar; llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas”

Byron Castillo rompió el silencio. El lateral ecuatoriano, a quien la ANFP acusa de ser colombiano, en una denuncia que obligará a Ecuador a dar explicaciones este jueves ante la FIFA en la Cámara de Apelaciones, se refirió a las acusaciones que hoy recaen en su contra.

El hoy futbolista del León de México no lo ha pasado bien. “La verdad pasé un momento de mi carrera duro. Ya el problema viene de años, no es de ahora. Los medios internacionales creen que es de ahora, pero eso estaba ya solucionado en Ecuador. Se hizo (la denuncia) por la parte de aquel país (Chile) y replicaron, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia”, manifestó, en una entrevista en la que no aceptó que se le preguntara por su pasado ni menos por su país de nacimiento.

“Llegó un momento en el que quise renunciar, ya no seguir. Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas. Pero tuve mucha gente que me apoyó, que no haga caso. Más que todo fue de gente en redes y en estadios. Hubo un momento en el que exploté y dije ya no puedo”, reconoció.

Video: Gentileza Telemundo Deportes.

Ayer, su abogado, Andrés Holguín, adelantaba a El Deportivo que su representado no estará presente en la audiencia frente a la FIFA, pese a la citación. Durante las últimas, según pudo averiguar El Deportivo, la FIFA ya fue notificada de la decisión de jugador de no presentarse a la audiencia. Poco le importa los audios que fueron revelados por el Daily Mail, en Inglaterra, en una supuesta entrevista en la que el futbolista confesaba hacer nacido en Colombia.

“Ese es un audio que fue utilizado en el proceso que Byron siguió contra el Registro Civil de Ecuador. Nunca se pudo determinar que fuera la voz de Byron en ese proceso y se rechazó como prueba. No tiene validez alguna. El Registro Civil lo presentó como prueba cuando no quiso darle cédula de identidad a Byron Castillo por los documentos que ahora tiene el abogado Eduardo Carlezzo”, dijo el profesional especialista en derecho deportivo

Más aún, insistió que “los dos jueces, de primera y segunda instancia en el Tribunal Constitucional en el Ecuador, decidieron que ese audio no constituye prueba, ya que ni siquiera se puede determinar que es Byron Castillo quien habla en ese audio”.

Consultado sobre el momento que aparece este nuevo medio probatorio, el doctor explicó que “este audio lo han de haber tenido guardado desde 2018 hasta este momento, porque ya la desesperación está jugando un papel importante. Porque si la audiencia es el 15 y la sentencia saldrá una o dos semanas más tarde. Y tendrán todo octubre para darse cuenta de que por la puerta de atrás no entrarán al Mundial. Eso está desesperando a los dirigentes chilenos y a su abogado”, cerró.