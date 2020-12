Con triunfo de Verstappen se cerró la temporada de la F1

Max Verstappen (Red Bull) se impuso este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la reducida temporada 2020 de la Fórmula Uno. El título anual de Lewis Hamilton (Mercedes), tercero en la pista, no estaba en duda, pero la carrera sí definió al subcampeón: Valtteri Bottas (Mercedes), gracias a su segundo lugar en los Emiratos Árabes.

La prueba nocturna en Yas Marina partió con el neerlandés en la pole position, la cuarta para él esta temporada (en las tres anteriores había finalizado segundo), una ubicación que mantuvo tras la partida. Mucho más atrás, Sergio Pérez (Racing Point), ganador la semana pasada en Sakhir, castigado y saliendo desde la última casilla, comenzaba a avanzar posiciones, aunque abandonaría luego (el único de la carrera) por problemas mecánicos. Fue la despedida del mexicano, quien espera cerrar con algún equipo para regresar a la máxima categoría en 2021.

La detención del norteamericano obligó a la bandera amarilla y todos los coches se fueron a pits a poner compuestos duros. Tras el regreso no hay cambios, el holandés seguía con más de tres segundos de ventaja respecto de Bottas, pero Verstappen se quejaría más adelante de vibraciones con ese compuesto. No le impediría rodar hasta la bandera a cuadros, en una fecha donde, a decir verdad, no pasó mucho

Resultado de la carrera:

De esta manera termina una nueva temporada de la F1, con la séptima corona de Hamilton, tras 11 triunfos esta temporada. Solo celebraron además Bottas (dos veces), Verstappen (dos), Gasly y Pérez. Es la primera vez en la temporada, que el inglés de Mercedes no gana en dos fechas seguidas.

La prueba definió al subcampeón de la temporada, un segundo escaño que recayó en Valtteri Bottas. El finlandés llegaba a la prueba con 14 puntos de ventaja sobre Verstappen, quien solo pudo descontarle siete en Abu Dhabi.

Para Bottas es el segundo subcampeonato (y consecutivo), escoltando nuevamente a su compañero de equipo Lewis Hamilton. Verstappen otra vez es tercero, como el año pasado.

También se supo qué equipo completaba el podio del Campeonato de Constructores, detrás de Mercedes y Red Bull. Ese team fue McLaren, gracias al quinto y sexto lugar de Lando Norris y Carlos Sainz, respectivamente. El team sobrepasó en esta carrera a Racing Point, que con el abandono de Pérez y el décimo puesto de Lance Stroll no pudo mantenerse.

Para McLaren, esta es su más alta posición como equipo desde que fuera tercero en 2012, cuando aún contaba con Hamilton (y Jenson Button) en su formación.

Así quedaron los campeonatos 2020: