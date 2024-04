La hija de Mirko Jozic estalla contra el regalo de autos a los jugadores de Colo Colo

La iniciativa de uno de los auspiciadores de Colo Colo de entregarles lujosos autos a los jugadores del equipo albo genera controversia. Por un lado, el acto publicitario pone a los jugadores del Cacique en la misma línea que los que integran los grandes clubes en el mundo, donde la práctica es habitual. De hecho, aceptaron de buena gana el gesto que realizó Jetour y hasta lucieron los vehículos en sus redes sociales.

Sin embargo, hubo quienes se alzaron contra la regalía. En esa línea se inscribe, por ejemplo, Lana, la hija de Mirko Jozic, el entrenador que condujo a los albos a la obtención de la Copa Libertadores de América en 1991, una campaña que siguió plenamente, pues en la época acompañaba al entrenador croata en el país. De hecho, en esos días se generó un vínculo que ha calificado como indisoluble y que la mantiene pendiente de las actividades del club de Macul.

¿Qué dijo?

La postura de Lana es radical. Se opone terminantemente al beneficio. “Lo veo y no lo creo”, apunta inicialmente. Luego, intenta comprender los alcances de la acción. Sin embargo, no deja pasar la actualidad deportiva del club para oponerse férreamente. “Entiendo que se deben respetar los contratos de patrocinio, pero en este momento, con la situación actual en el club y la calidad de juego, las fotos junto a los coches me dan vergüenza”, enfatiza.

El posteo de Lana, la hija de Mirko Jozic.

Su postura es categórica. “Qué feo, chicos. Traté de no hacer un comentario, pero no pude. Qué poco respeto e inteligencia empresarial tiene la persona que se ocupa de las relaciones públicas del club”, apunta.

Y continúa. “En definitiva, feo, vergonzoso y muy triste...”, sostiene antes de lanzar los últimos dardos, ahora dirigidos directamente al equipo que adiestra Jorge Almirón. “Mejor me desconecto y paro porque...”, advierte.

Luego, concluye. “Querido club, entrenadores y jugadores. Después de esta jugada, no me queda más que decir que me decepcionaron. ¡Concéntrense en el juego y no en tonterías secundarias!”.

Lo último es una declaración de amor que, por cierto, abarca a todo el núcleo cercano al técnico croata que lo llevó a la cima de América: “Por siempre Colo Colo”.