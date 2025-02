“Consiguió la tercera estrella y cree que es Supermán”: campeón del mundo con Argentina destroza al Chiqui Tapia

La gran figura de la selección argentina que levantó la Copa del Mundo en 1978 criticó fuertemente el mandato del presidente de la AFA, Claudio Tapia. El exjugador se mostró en desacuerdo por el rumbo que ha tomado el fútbol transandino después de que el Chiqui asumiera el cargo.

Mario Alberto Kempes en conversación con Super Deportivo Radio explicó las razones por las que no está de acuerdo con el dirigente. “Yo le tengo mucho respeto a la AFA, pero no a quien dirige la AFA, porque se está equivocando. El se debe a la historia del fútbol argentino. Estoy decepcionado, desahuciado. El fútbol argentino no te va a hacer famoso, por mas que vos quieras ser famoso. Es el Presidente, vos no juegas”, apuntó.

En este sentido, el máximo goleador del Mundial de 1978 repudia la forma en la que el dirigente ejerce su poder y en un tono irónico, lo comparó con un superhéroe. “Es prácticamente dueño, porque hace y deshace lo que él quiere. A mí no me gusta Tapia y creo que al futbolero tampoco. Ha tenido la suerte de que Argentina consiguió la tercera estrella y se cree que es Superman”, complementó.

Mario Alberto Kempes levantó la primera estrella de la selección albiceleste en 1978.

Al Matador no le agrada cómo están planificados los campeonatos al otro lado de la cordillera, dado que no entiende por qué la Primera División cuenta con tantas escuadras. Asimismo, de manera hilarante utilizó como ejemplo al fútbol norteamericano para graficar la situación actual. “Que no haya descensos (...) Eso se parece a la MLS. Jugar sin descensos es jugar sin motivación. Se habrá contagiado porque el presidente vive en Miami prácticamente”, argumentó el ex River Plate.

La situación actual del fútbol argentino

Pese al gran nivel de la selección dirigida por Lionel Scaloni, el campeonato transandino no pasa por su mejor momento. En 2024 se suspendieron los descensos en Argentina, pero a partir de la actual temporada vuelven a ser efectivos. La competición cuenta con 30 equipos y se dividirá en Torneo de Apertura y Clausura, en dos zonas de 15 participantes los que se cruzan en dos oportunidades: una para disputar los clásicos y la otra que se decide por sorteo.

En 16 jornadas, los mejores ocho clasificados de cada grupo pasan a una fase de playoffs y desde ahí, comienzan las rondas de eliminación directa hasta llegar a la gran final en una sede neutral. El formato es igual en las dos competencias, con la única diferencia que se invierten las localías para el segundo semestre. En la definición de los descensos bajan dos escuadras a la segunda categoría: uno por la tabla anual y el otro por el promedio acumulado de 2023, 2024 y 2025. Asimismo, desde la Primera Nacional suben dos equipos.