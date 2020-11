Coto Sierra, sin rencor: “Es obvio que un jugador como Suazo llegue a los 100 goles”

Chupete Suazo llegó a los 100 goles y lo hizo venciendo a su ex director técnico cuando regresó a Colo Colo, José Luis Sierra. Por 1-3 se impuso La Serena a Palestino del Coto y tras el encuentro no escondió su autocrítica. Tampoco un breve elogio hacia el ex delantero de la Roja.

“El fútbol nunca, en mi visión, tiene eso que muchos atribuyen. El tema de que ser joven es jugar mejor y ser viejo jugar peor. Está la ambición, el querer más, el cuidarte, las lesiones. Eso muchas veces te permite alargar tu carrera, y cuando haz tenido la calidad eso se trasunta. No como en tu mejor época, pero hay cosas que son de la calidad de los jugadores”, dijo Sierra en conferencia de prensa, consultado por el nivel de Suazo a los 39 años.

Al Coto no le entusiasmó alabar a Chupete. Cabe recordar que la salida del delantero partió con una discusión con el cuerpo técnico del ex volante que incluso terminó en tribunales. Pero ante las consultas, Sierra cedió: “Mi opinión de Humberto todo el mundo la sabe. Es obvio que un jugador como él llegue a los 100 goles, es una cosa lógica”.

Sobre la derrota, el DT de Palestino fue autocrítico. “Hay que adaptarse y sacar el máximo rendimiento de las circunstancias que se dan. En el inicio lo hicimos bien y abrimos el marcador, pero me queda la sensación de que el equipo fue cambiando, porque dejamos crecer a un rival que lo teníamos dominado. Uno queda con la sensación de que fuimos de más a menos, dijo.