Crisis en el fútbol: la FIFA le quita el Mundial Sub 20 a Indonesia

El Mundial Sub 20 no se disputará en Indonesia. La FIFA anunció la cancelación del evento que enfrentaría a los mejores combinados del planeta, que estaba programado para disputarse, inicialmente, entre el 20 de mayo y el 11 de junio. La entidad que dirige al fútbol mundial no ha informado aún eventuales nuevas fechas ni al nuevo país anfitrión.

“Tras la reunión de hoy entre el presidente de la FIFA Gianni Infantino y su homólogo en la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir, la FIFA ha decidido retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™ debido a las circunstancias actuales. El nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, aunque las fechas del torneo permanecen sin cambios por el momento. Más adelante se determinarán las posibles sanciones para la PSSI”, expresa el organismo que preside el suizo Gianni Infantino, a través de un comunicado oficial.

El veto de algunas autoridades locales a la participación de Israel había detonado la crisis, que ya se había desencadenado con la suspensión del sorteo de los grupos del evento. El gobernador de Bali, Wayan Koster, había oficiado a las autoridades nacionales en ese sentido. “Las políticas de Israel hacia Palestina son inconsistentes con las políticas de la República de Indonesia”, había apuntado.

Gianni Infantino, en el 75º Congreso de la FIFA, que se celebró en Ruanda. (Foto: AP)

Transformación

“La FIFA desea recalcar que, a pesar de la decisión adoptada, sigue comprometida con ayudar a la PSSI, en colaboración estrecha con el Gobierno del presidente Widodo, a llevar a cabo el proceso de transformación del fútbol nacional tras la tragedia ocurrida en octubre de 2022. Los miembros de los distintos equipos de la FIFA permanecerán en Indonesia los próximos meses y asistirán en lo necesario a la PSSI bajo la dirección del presidente Thohir”, agrega la organización.

Ahora, las tareas se concentran en hallar un nuevo país dispuesto a albergar el evento. Argentina es uno de los países que ha mostrado disposición para reaccionar frente a la emergencia.