Cristóbal Jorquera y la continuidad del fútbol turco: “No es lo correcto”

La liga turca es la única del fútbol europeo que no se ha detenido por causa del coronavirus. La medida de la federación ha sido muy criticada, tanto así que jugadores como el nigeriano John Obi Mikel decidió rescindir su contrato con Trabzonspor y salir del país. Uno de los cuatro chilenos que juegan en ese lugar es Cristóbal Jorquera, en el Karagümrük de la segunda división. Se mostró molesto con tener que continuar con el campeonato.

“Aún no se sabe mucho en cuánto al fútbol. Al menos no recibí notificación del club si se suspende o no. De momento estamos entrenando normal, cosa que no comparto. Me parece que no es lo correcto (continuar) porque nosotros no estamos ajenos a que nos pase algo. Todo lo contrario, porque convivimos con mucha gente en el camarín. Gente del club que va en micro a entrenar y que tiene contracto con más gente, es una cadena. Y nosotros también somos personas”, comentó al sitio Mundo Cracks.

Respecto al manejo del país ante la crisis sanitaria, Jorquera dijo que “la situación empezó hace seis días y hay 100 ya infectados hasta este martes, o sea este miércoles debería subir esa cifra. Están tomando medidas pero seguramente no se cumple al pie de la letra. Cerraron cafés, bares, restaurantes, pero no han cerrado los malls”.