Cuando Bose dijo que sería poco serio volver a la Roja

Fue justo hace un mes cuando Jean Beausejour se refirió públicamente y por última vez a una posible vuelta suya a la Selección. Ese día, el 6 de octubre, dijo que no estaba en sus planes regresar. Lo calificó, incluso, de “poco serio”.

Algo parece haber ocurrido entre ese día y este viernes, cuando Reinaldo Rueda hizo pública la nómina de la Roja que enfrentará a Perú en Santiago y a Venezuela como visita por las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias. En ella aparece el nombre de Jean Beausejour, lateral de la U. El DT colombiano nunca quiso que se fuera, en realidad. Y de alguna forma siempre le hizo un guiño. Incluso llegó a decir que lo imagina como central por izquierda.

Rei, y aparentemente el mismo Bose, parecen haber hecho caso omiso a lo que hace apenas 31 días vociferó en alto el carrilero azul. “La gente que me conoce sabe muy bien que una decisión que va acompañada de tanto dolor, como dejar algo que uno quiere, siento que hubiera sido muy poco serio de mi parte volver a la Selección”, dijo esa vez.

“Siento que hubo un poco de confusión. Yo no estoy en un diálogo permanente con el profe Rueda, pero sí tuvimos la posibilidad de conversar y mensajearnos alguna vez. Nos quedó pendiente una conversación más seria. Cuando él expuso su deseo de evaluar mi retorno, yo sentía que mi respuesta a lo que él me estaba planteando no podía ser pública. Y sentía que la ratificación de lo que había anunciado (su retiro de la Roja) tenía que hacerla de manera privada”, añadió.

Atrás parece quedar también, si es que su figura termina apareciendo en Juan Pinto Durán la semana que viene, lo que señaló cuando anunció su retiro del combinado criollo en julio de 2019. “Mi historia como jugador de la Selección acabó hoy día. Lo analicé conmigo mismo. Lo venía pensando hace un tiempo. Si bien hay un par de cosas que apuran esta decisión, mi aspiración siempre fue retirarme de la Selección a un nivel competitivo y creo que lo logro. Logro retirándome siendo titular o siendo una alternativa válida para el entrenador de turno”.

“Cuando uno toma este tipo de decisiones, normalmente no se deja contenta a toda la gente. Lo importante es sentirse tranquilo con la decisión que se toma. Uno siempre piensa en el recambio. En general, yo creo mucho en no eternizarse en los puestos. Creo que es sana la alternancia. Esta Selección tiene varios jugadores que han estado mucho tiempo. Por un tema de edad, básicamente, lo mío tiene sentido. Hay reserva para pelear eliminatorias”, agregó también esa vez.