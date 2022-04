¿Cuándo juegan Palestino vs. Ñublense por el Torneo Nacional?

Gustavo Costas frente a frente a Jaime García. Palestino se enfrenta a Ñublense por la novena fecha del Campeonato Nacional. Ambos equipos tuvieron un buen comienzo de torneo, pero no han sido capaces de ganar en las últimas fechas. Los árabes no saben de triunfos hace cuatro jornadas, mientras que los de Chillán, hace dos fechas que no ganan.

El duelo está pactado para el domingo 10 de abril a las 15.00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.