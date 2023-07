Damián Pizarro, figura en el triunfo de Colo Colo: “No creo que me haya sacado un peso de encima; debo seguir trabajando”

Una importante victoria consiguió este sábado Colo Colo luego de imponerse por 2-0 sobre O’Higgins en el Estadio Monumental, partido correspondiente a la fecha 17 del Campeonato Nacional.

Un encuentro en el que destacó la figura de Damián Pizarro. El delantero albo anotó su segundo gol con la camiseta del Cacique, y volvió a marcar luego de casi cuatro meses. Además aportó con una asistencia en la diana convertida por Leonardo Gil.

Sin embargo, la sequía goleadora no significó una presión extra para el atacante, de acuerdo a lo expresado por éste tras el triunfo frente a los celestes: “No creo que me haya sacado un peso de encima, debo seguir trabajando en lo mismo y ayudando al equipo. Este es un resultado muy importante para nosotros y es un pasito más para lo que viene en el torneo”, señaló el jugador de 18 años.

En ese sentido, el “9″ colocolino considera que con el correr de los partidos “he mejorado mucho en las descargas, en saber leer un poquito más el juego”, aunque admite que su gran deuda sigue siendo el finiquito: “Debo seguir trabajando y entrenando con los profes en la semana en la definición. Siento que me falta un poquito, un poco más de tranquilidad”, admitió.

Respecto a la regularidad alcanzada, Pizarro confesó que “soy un agradecido de dios porque son momentos que no esperaba, la verdad. Gracias a dios se me están dando todas estas oportunidades”.

Finalmente, y sobre los últimos resultados conseguidos tanto en el Torneo Nacional, Copa Sudamericana y Copa Chile, el delantero reconoció que “estamos mucho mejor. Vamos a seguir trabajando para alcanzar nuestro mejor nivel y para seguir peleando copas internacionales y el campeonato”, concluyó.