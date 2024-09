Darío Osorio pierde el control y es expulsado tras feroz patada en agónica igualdad del Midtjylland

Otra vez, su mal temperamento le pasa la cuenta. Pero esta vez no pudo ser salvado por su técnico. Darío Osorio fue expulsado en el duelo del Midtjylland frente a Randers y deja a su equipo con 10 hombres, cuando se buscaba desesperadamente el empate.

Todo ocurrió en el minuto 65, cuando el formado en Universidad de Chile pierde la posesión del balón ante la marca de un rival y sin dudarlo, lo baja con un patadón descomunal. Falta que en un principio no fue del todo valorada por el juez del encuentro, le había mostrado amarilla, pero que el VAR si advierte la magnitud y tras su llamado, el árbitro anula la cartulina anterior y la cambia por roja.

¿Qué pasaba por la cabeza del seleccionado chileno? Quizás el vaivén del encuentro lo saca de sus casillas, pues el equipo equino no debía ser una gran valla para el actual puntero de la liga danesa. Sin embargo, los locales partieron ganando con gol de Norman Campbell a los 16 minutos del encuentro.

Sorpresa que es apagada rápidamente por Franculino Djú, tres minutos después, ya que iguala las cosas y vuelve a poner a los Lobos en carrera. No obstante, la escuadra anfitriona vuelve ponerse arriba en el marcador, con un gol sicológico, pues cuando ya se jugaban los descuentos del primer tiempo, Simen Bolkan se inscribe con el 2-1.

Por lo mismo, la presencia de Osorio era fundamental. Había que buscar al menos la igualdad para no perder la punta de la tabla, más el mediocampista no lo entiende y se hace expulsar. Hecho que finalmente no perjudica del todo al equipo, pues desde los doce pasos, Aral Simsir iguala el tablero, en el minuto 91, y Midtjylland se mantiene al tope con 21 puntos.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que el nacido en Hijuelas se sale de sus casillas. Ya este año, en la fase previa de la Champions League, tuvo que ser sustituido en el entretiempo para que no fuera expulsado. ¿La razón? Ya tenía tarjeta amarilla y se enfrasca en una discusión con un rival que casi le cuesta la segunda tarjeta.

“El cuarto árbitro nos recordó amistosamente que probablemente deberíamos pensar en ello (sustituirlo). Lo interpreto en el sentido de que deberíamos sacarlo, y creo que yo también lo habría hecho, aunque no hubieran dicho eso, porque tal vez un mal gesto habría hecho que tuviésemos que jugar con 10 hombres”, revela su adiestrador, Thomas Thomasberg, tras ese compromiso.

Luego advierte que “debe aprender a controlarse cuando cree que lo están tratando injustamente y que no hay razón para hacer más al respecto, incluso si no le cobran las faltas. Tiene pocos episodios, pero todavía tiene que ser mejor en eso, porque nos arriesgamos a jugar 10 contra 11, y eso habría sido realmente estúpido”.

De hecho, esa misma vez, el capitán de la escuadra europea, Mads Bech, lo aconseja: “Es un tipo rudo, y por eso lo patean para hacerlo enojar. Y es importante convertirlo en algo positivo, aunque sea molesto, en realidad es sólo un regalo para él”. Pero, al parecer, aún no logra asimilarlo.