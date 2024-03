Del “cara de cuico” a “es un tontito”: los misiles entre Johnny Herrera y Esteban Paredes que marcaron los Superclásicos del pasado

Colo Colo y Universidad de Chile se preparan para enfrentar este fin de semana una nueva edición del Superclásico. El estadio Monumental recibirá el primer encuentro entre ambas escuadras de la temporada en el que parece ser uno de los duelos más parejos del último tiempo.

Claro que en muchas ocasiones en la previa, o tras los encuentros, se han desarrollado momentos que han tensionado este cotejo, en especial considerando a algunos emblemas de cada institución como lo son el exportero Johnny Herrera y el exdelantero Esteban Paredes.

“A mis compañeros de la U les dije que ojalá que estos (Colo Colo) se vayan a la B o a Tercera. Siempre les voy a estar deseando lo peor”, expresó abiertamente su deseo en 2012 Herrera.

“Es un tontito. Por lo único que conozco a Herrera es porque veo su nombre en la camiseta cuando va a buscar la pelota después de los goles que le hago”, respondió Paredes.

En este caso hubo réplica. “Sí, soy frontal y digo las cosas en la cara aunque duela, y eso te trae problemas en este país. Sin ir más allá, el tarado de Esteban Paredes me responde y me dice tontito. ¿Qué quería que le dijera? ¿Que Colo Colo repuntará o que fuera campeón? Dije lo que pienso, y punto”.

“Esteban Paredes no cacha nada. No porque sea rubio y tenga cara de cuico va a hablar de mí. Cree que tiene el don de la palabra y se cree más sabio que los demás. No me cae bien”, señaló el exguardameta en otro momento.

Una de las últimas frases de Herrera en actividad fue dicha en 2014 tras caer por 2-0 en un Superclásico disputado en el estadio albo. “Para mí es un asco el Monumental. No sé cómo se deja entrar a esa gente a la galería, pero ya sabemos lo que significa ir a Pedrero. Para mí, es un vertedero, cada vez que vas queda la grande”.

Ya en 2019 Esteban Paredes calentó el Superclásico. En una conferencia de prensa se le indicó que Johnny Herrera había pedido la titularidad tras ser relegado a la suplencia por decisión técnica de Alfredo Arias. Consultado sobre su opinión por esto, el exdelantero respondió que “no me interesa”. “Yo me preocupo de mi equipo no más”, remató.

Foto: Agencia Uno.

La lucha deportiva

La U a cargo de Gustavo Álvarez ha disputado dos encuentros del campeonato, consiguiendo la victoria en ambas actuaciones. El Cacique en tanto, bajo la dirección técnica de Jorge Almirón suma seis puntos en tres partidos, a lo que suma la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Si bien en las temporadas anteriores a los laicos les había tocado pelar en la zona media y baja de la clasificación, con la llegada del DT argentino la esperanza está puesta en volver a los tiempos de gloria del equipo.

Así, el trabajo de Álvarez ha sido fundamental, tal y como lo ha señalado Cristian Palacios. “Él (Gustavo Álvarez) trata de motivarnos en la semana con muchas herramientas, la función y lo que nos dice es que sacara lo mejor de cada uno y nos fa la confianza. Con el gol me da confianza y uno se suelta y en el partido trata de demostrar”.

“Las diferencias son los entrenadores, cada uno tiene una forma de entrenar, plasmar y cómo quieren jugar. Ahora la U va al frente, intenta proponer y esa es la diferencia”, añadió.

Leandro Fernández, en tanto, sostuvo tras la última victoria que “nos vamos muy contentos, porque es una cancha muy difícil y un rival muy duro. Pero hicimos un gran partido: en el primer tiempo no supimos concretar y en el segundo, logramos quedarnos con el partido. ¿Si ahora podemos revertir resultados? La verdad es que estamos revirtiendo ese factor y es muy difícil. Pero de a poquito hemos ido encontrando el nivel, agarrándole la idea a Gustavo, que es nueva, y los buenos resultados traen mejores semanas de entrenamiento”, expresó.

Del otro lado, y entrando de lleno en el Superclásico, tomó la palabra Maximiliano Falcón. “Por más que la U no gana acá hace años, estos partidos se juegan con uñas y dientes. Vendrán a sacarnos la cabeza, para ganar y para acabar con el invicto, pero saldremos a presionar, a apabullarlos, que se sientan incómodos, que sientan que están en nuestra casa, que el Monumental es nuestra casa”, manifestó en relación a los 23 años que los azules no vencen en Macul.

El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para este domingo 10 de marzo a partir de las 18.00 horas en el estadio Monumental.