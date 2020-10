Démare gana su segunda etapa en el Giro

Arnaud Démare se impuso en la sexta etapa del Giro de Italia. El francés de Groupama fue el más rápido en la ruta entre Castrovillari y Matera, de 188 kilómetros, seguido del australiano Michael Matthews (Team Sunweb) y el italiano Fabio Felline (Astana)

El galo de 29 años consiguió su segunda victoria de la competencia, gracias a un sprint final donde sacó amplia ventaja, en una etapa que estuvo marcada por el viento en contra.

“Esto es maravilloso. La verdad es que la subida era muy dura y tenía la sensación de que perdía posiciones, pero me he tranquilizado. Ha llegado el descenso y me he pegado a la rueda del equipo Astana y al final lo he dado todo, pero ha sido muy difícil", expresó el nuevo portador de la maglia Ciclamino.

En cuanto a la general, el portugués de 22 años Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) se mantiene como líder, con 43 segundos sobre el español Pello Bilbao López de Armentia (Bahrein-McLaren. El holandés Wilco Kelderman (Team Sunweb) está tercero, a 48 segundos.