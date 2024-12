Deportes La Serena pierde a su figura de cara a su retorno a Primera División

Deportes La Serena comienza a experimentar cambios de cara a su retorno a Primera División. Luego de haber logrado el ascenso, el elenco granate pierde a uno de sus elementos más importantes. Nada menos que a su goleador. Así lo dio a conocer el propio Lionel Altamirano, quien se despidió la ciudad de la Cuarta Región a través de un sentido mensaje a través de sus redes sociales. “Bueno, llegó el día que no quería, pero el destino así lo quiso. La verdad, no sé que decir, porque fue un año maravilloso de todo punto de vista, fue un año único”, inicia diciendo en el texto.

“Muchas gracias compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, utilería, colocho, cancheros, chicos de prensa y fotos, y gente que maneja el estadio. Hicieron todo lo posible para que seamos el mejor equipo del campeonato y para que yo sea el goleador del torneo y mejor jugador del ascenso. Siempre estarán en mi corazón porque lo que logramos va a ser difícil de superar”, complementó.

Lionel Altamirano anotó el gol que le dio el ascenso a La Serena. (Foto: Photosport)

Luego se dirige a los fanáticos. “Muchas gracias a los hinchas por todo el cariño recibido en este año. Si lo hubiese soñado, jamás hubiese sido tanto como lo que fue y es. Gracias a esos pequeños hinchas que tienen camisetas mías, me hacen emocionar mucho cuando los veo alentando al equipo sin parar. Gracias por la ovación en el último partido, fue algo único, no puedo explicar lo que sentí en ese momento. Gracias por tratar a mi familia de la mejor manera”, puntualizó.

Finalmente, tiene palabras para sus cercanos y luego confirma su salida de La Serena. “Gracias a mis tres amores, que sin ellas esto no sería posible. Lamentablemente lo que uno deseaba no llegó y hoy me toca despedirme de este gran club”, cerró en su misiva. Altamirano, que en Chile también cuenta con pasos por Santiago Wanderers, Deportes Puerto Montt, Universidad de Concepción y Rangers de Talca, anotó 24 goles en 30 partidos con la escuadra papayera. El de 2024 es su segundo ascenso en el país, ya que en 2019 lo había logrado con el elenco de Valparaíso.

El día que alzaron el título, el atacante argentino fue el autor del único tanto ante Deportes Recoleta. De hecho, fue uno de los que habló tras el compromiso. “En el primer tiempo fuimos un desastre. No sé si fue la presión del partido, pero el profe (Erwin Durán) nos cagó a pedos y en el segundo tiempo hicimos lo de siempre. Todos mis compañeros me llevan a hacer tantos goles. Soy un agradecido de ellos. No sé si me quede, ahora pienso en disfrutar”, señaló en aquella oportunidad.