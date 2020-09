Diego Buonanotte: “Uno cuando no suma como quiere no se va satisfecho”

Universidad Católica no pudo ante Everton en Viña del Mar y sumó un empate en su camino por un nuevo Campeonato Nacional. 2-2 igualaron ambas escuadras y en el camarín cruzado la sensación fue agridulce. Deben dar vuelta la página para enfocarse en el duelo de este martes ante Gremio por la Copa Libertadores.

“Uno cuando no suma como quiere no se va satisfecho. Se vio un partido duro y complicado. No se perdió, se empató y se sumó. Ahora a pensar en el partido en Brasil... Yo creo que será un partido distinto al de hoy por todo lo que significa ir a jugar a Brasil, a una cancha de un equipo importante”, dijo a CDF tras el encuentro Diego Buonanotte.

Sobre haber jugado con un plantel sin la totalidad de los titulares, el Enano no se complica: “Es difícil pero es parte del juego. Estamos preparados, es el primer partido que venimos con un equipo alternativo”, cerró.