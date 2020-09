Dirección del Trabajo llevará a Colo Colo a la Justicia y el club decide apelar su resolución

El dictamen de la Dirección del Trabajo fue un duro golpe para Blanco y Negro, pues no solo estableció que hubo relación laboral en los primeros 22 días de abril, sino que estableció que Colo Colo se acogió mal a la Ley de Protección al Empleo, ordenando el pago de todo abril y mayo, que fue el período que fue investigado. Pero además abre un flanco acerca de lo que ocurrió en junio y parte de julio, pues los jugadores también permanecieron en el Seguro de Cesantía bajo el mismo argumentos que los meses anteriores.

Como la resolución del organismo solo obliga a la concesionaria a pagar las multas, la Dirección del Trabajo pondrá los antecedentes a disposición de los tribunales laborales, los que tienen la facultad de ordenar a los albos el pago de los tres meses y medio que el plantel estuvo en la AFC, algo de lo que ya están en conocimiento los jugadores y el Sifup. “La Dirección del Trabajo, en conocimiento de estos antecedentes y los que pueda recabar en función de sus facultades fiscalizadoras, podrá determinar el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley, aplicando las sanciones que en derecho correspondan, según sea el caso, y derivando los antecedentes a los tribunales de justicia”, señala el texto de la normativa.

De llevarse a cabo esto, ByN tendría que cancelar más de $ 2 mil millones y reponer el dinero del Seguro de Cesantía de todos los futbolistas afectados por la medida.

Paralelamente, la sociedad anómina que administra al Cacique decidió apelar al dictamen de la Dirección del Trabajo. La institución argumenta que el pago de los ocho días restantes de abril y todo mayo no corresponde realizarse. Sin embargo, lo único que se podría modificar de ese dictamen es el pago de multas, en caso de que se establezca que estas fueron mal aplicadas, por lo que el fondo del fallo no podría verse afectado.

La DT sancionó a Blanco y Negro con tres multas, específicamente por no otorgar el trabajo convenido (60 UTM, equivalentes a $ 3.019.320); no pagar las remuneraciones (60 UTM) y no exhibir toda la documentación exigida para fiscalizar (20 ingresos mínimos mensuales, que ascienden en total a $ 4.131.800). Puntualmente, de acuerdo al informe emitido por el coordinador inspectivo Rodrigo Cabezas Aros, la dirigencia del Cacique no entregó las liquidaciones de remuneraciones de los jugadores de enero, febrero, marzo, abril y mayo, sino que proporcionó antecedentes incompletos. Además, fueron multados con 60 UTM por no haber informado a la ACHS sobre la grave lesión sufrida por Iván Morales en febrero.

El panorama es complejo para la cúpula que preside Aníbal Mosa, justo en las horas previas a una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.