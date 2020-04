Directivo del B. Dortmund: “Si no jugamos durante los próximos meses, toda la Bundesliga se hundirá”

El director ejecutivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, vaticinó cuál sería el futuro de la Bundesliga si es que el fútbol no puede reanudarse en un tiempo cercano a causa del coronavirus Covid-19.

Segun el directivo, "si no jugamos durante los próximos meses, toda la Bundesliga se hundirá. Y entonces ni existirá una liga en la forma que conocemos", declaró Watzke en una entrevista con Sky TV.

Ante esta urgencia, el disputar los partidos sin hinchas asoma como una opción. "Por supuesto, muchos fans dicen: 'El estado de ánimo no está ahí, no aparece por televisión'. Eso está perfectamente claro. ¡Pero se trata de salvar el fútbol!".

"Hacemos todo lo posible para que podamos volver al trabajo. No queremos un trato especial, denitivamente no; pero tampoco queremos estar en desventaja", indició en cuanto a las medidas del gobierno. "El fútbol puede haber jugado un papel muy relevante en la sociedad, pero solo eso no es el fondo de la cuestión. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que alguien diga que el fútbol tiene un trato de favor", complementó.

“No queremos comenzar con una posición especial. Pero, de nuevo, tampoco se puede comparar el fútbol con los otros deportes más populares, queremos ejercer nuestras profesiones”, cerró Watzke.