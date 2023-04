“Dos meses antes de lo planeado”: Bayer Leverkusen anuncia que Charles Aránguiz se une de manera inmediata al Inter de Porto Alegre

La noticia fue confirmada por el mismo club alemán. Charles Aranguiz dejará de manera anticipada al Bayer Leverkusen para viajar a Brasil y unirse a las filas del Inter de Porto Alegre. Un fichaje que en un inicio habría tenido que darse al final de la actual temporada. Su lesión fue el motivo principal para esta salida prematura.

“Ha tenido un momento difícil en los últimos seis meses debido a su lesión. No le hubiera sido posible llegar a su nivel habitual en la fase final de la presente temporada. Hemos cumplido con su pedido, yendo a América del Sur dos meses antes de lo planeado para construir sistemáticamente su nuevo club en el lugar”, explicó el director general de Bayer 04 Sport, Simon Rolfes. De esta manera, el chileno se va del club al que llegó en 2015 y en donde incluso fue capitán, sin poderse despedir de los hinchas en cancha.

“Charly fue una parte importante de nuestro Werkself durante siete años y medio. Ahora le deseamos el mayor de los éxitos con su nuevo y antiguo club en Brasil”, agregó Rolfes para los canales oficiales del club germano.

Por su parte, Aránguiz se mostró totalmente agradecido del Leverkusen y le dejó una sentida frase a los seguidores del club en donde hizo gran parte de su carrera. “Siempre me he sentido cómodo en el Leverkusen a lo largo de los años. Este club siempre me ha apoyado incluso en los momentos difíciles, eso no lo olvidaré”, expuso el mediocampista nacional.

Finalmente, también expresó sus deseos en esta nueva etapa que lo llevará a un viejo conocido, ya que formó parte del Internacional en 2014. “Ahora quiero pasar el resto de mi carrera en Sudamérica, más cerca de mi familia. Pero también me gustaría dar las gracias a los fans de negro y rojo en particular, para mí es un adiós en la amistad”, concluyó.

Eso sí, el prematuro viaje de Aránguiz, no deja a todos conformes. Hace unos días el técnico del cuadro de las aspirinas, Xabi Alonso, había mostrado su ilusión con que el chileno pudiese jugar los últimos partidos de la temporada, algo que ahora evidentemente no sucederá. “Es un gran futbolista y un gran competidor, ojalá pueda darle la vuelta a la lesión, quedan dos meses y ojalá pueda despedirse del club en el campo”, había dicho el español sobre su pupilo, que también fue rival en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

De esta manera, el ex Universidad de Chile, Colo Colo y Cobreloa, pone fin a una etapa que lo tuvo ocho años en Europa y en donde pudo jugar 214 partidos con el Leverkusen. En dicho periodo, logró convertir 18 goles y 24 asistencias. A nivel colectivo sus grandes logros con el club fueron llegar a los octavos de final de la Champions League en 2017, los cuartos de final de la Europa League en 2020 y haber quedado terceros en la Bundesliga en dos ocasiones (2016 y 2022).