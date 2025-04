DT de Boca Juniors aborda la opaca presentación de Carlos Palacios en la caída frente a River Plate

Fernando Gago, el técnico de Boca Juniors, se retiró molesto del Más Monumental. Su equipo, una vez más, exhibió una baja presentación y terminó cayendo por 2-1 frente a su clásico rival: River Plate.

Carlos Palacios, hoy quizás una de las grandes figuras (y apuestas) del equipo transandino no tuvo un buen cometido. Se le vio poco conectado con el equipo, más allá de la provocación a los hinchas de River Plate con la que se ganó las portadas de los medios argentinos en la previa al encuentro.

En conferencia de prensa, Fernando Gago comenzó analizando la derrota de su equipo. “Me voy con bronca por el resultado. Independientemente del juego en el primer tiempo y en el segundo. Me voy con bronca por el resultado, porque vinimos a tratar de ganar y jugar. En el segundo tiempo tuvimos chances y también errores", comenzó diciendo.

“El análisis posterior lo voy a hacer después y voy a ver qué se hizo mal y bien. Me gustó el segundo tiempo de lo que se ve en el partido. El equipo tenía la pelota y trataba de generar las situaciones. Llevamos a un posicionamiento bajo para defender. Tuvimos dos o tres situaciones claras para empatar el partido”, argumentó.

Foto: @RiverPlate / X.

Luego, el DT se detuvo en la presentación del chileno. “En el primer tiempo estábamos en una situación en la que no podíamos encontrar la circulación del juego, pero encontramos más profundidad. A partir de eso hubo momentos en los que Carlos recibió en una posición muy baja. Y le costaba poder girar”, señaló.

Para cerrar, abordó la disputa que sostuvo durante el encuentro con el juezo del cotejo, Nicolás Ramírez. “Los comentarios que tuve con el árbitro solamente eran porque en 20 minutos teníamos tres amarillas. En el campo yo no la veo si es para tarjeta o no. Me pareció un poco exagerado y ya condicionó. No por la situación de si fue falta o no, sino por tres amarillas en tan poco tiempo. Me dejaba en una situación de posibilidad de cambio en el segundo tiempo porque el juego estaba siendo friccionado", dijo.