DT de Cobreloa y la épica ante O’Higgins: “Por respeto a la gente y a la institución, tenemos que hacer lo mejor posible”

Cobreloa es el gran perdedor del sábado de definiciones. Con seis partidos en simultáneo, los loínos tenían la obligación de sumar de a tres para seguir con vida. Sin embargo, el empate 2-2 ante Universidad Católica los deja pendiendo de un hilo.

El cuadro calameño tenía que sumar imperiosamente, pero también necesitaba la ayuda de otros encuentros. Los resultados salvaron matemáticamente a Audax Italiano y Cobresal. En tanto, Unión La Calera, O’Higgins y Huachipato siguen con chances de descender. Eso sí, corren con ventaja por la diferencia de gol, que está sentenciando a Cobreloa. Los loínos cerrarán justamente ante los rancagüinos, pero deben ganar por ocho anotaciones para mantenerse en Primera División.

En ese sentido, el técnico César Bravo, que llegó sobre el cierre del certamen para intentar salvar a Cobreloa, se refirió al resultado y a las reacciones de sus pupilos. “Lamentablemente, la frustración que se genera en los jugadores por este empate y la posición en que nosotros quedamos hoy, por este resultado y los otros, te deja triste. Lo sintieron los jugadores por todo lo que hicieron y lamentablemente no pudimos hacer mucho para poder revertir la situación”, comenzó señalando en TNT Sports.

“Dejamos todo. Hicimos muchos cambios, los jugadores nos dieron otras variantes de juego y lamentablemente no pudimos. Hoy tuvimos más injerencia dentro del juego y tuvimos muchas ocasiones de gol. Me quedo con la actitud, me quedo con el apoyo que dieron los jugadores, con el cambio de imagen que dieron en los últimos partidos. Lamentablemente, el resultado fue mezquino con nosotros y no nos acompañó tanto en Iquique como hoy frente a Católica”, añadió.

El descargo de Bravo

Bravo habló sobre el cierre del certamen. “Nosotros estamos representando a Cobreloa, una institución grande, una institución que le debemos respeto, le tenemos cariño. Hay que terminar el campeonato de la mejor forma posible, con mucho profesionalismo, mucha dedicación. Tenemos que dejar una buena imagen, como lo han dejado hasta ahora, y tratar de buscar el resultado, que es difícil, pero en el futbol todo puede suceder”, indicó.

El técnico loíno también entregó detalles sobre su posible continuidad en el club. “Nosotros, como cuerpo técnico, queremos terminar de la mejor forma posible. Después ver qué pasa con nosotros, qué acontece y también cuál es el camino que nosotros también vamos a seguir. Yo nací acá, soy feliz de estar en Cobreloa, pero todavía hay elecciones también dentro de la institución y uno tiene que ver qué pasa después”, señaló.

Finalmente, se refirió al duelo contra los rancagüinos y sobre el momento que pasan sus pupilos. “Nosotros mentalizarlo desde ya con la tristeza, con la amargura, con la frustración que tenemos. Tratar de enfocarlo en el último partido frente a O’Higgins, que por el respeto a la gente, por el respeto a la institución, tenemos que hacer lo mejor posible como lo hemos hecho hasta ahora”, dijo.

“Hoy hay que dejarlo. Hay que dejar que pasen esta amargura, que sientan, que suelten todas las rabias y penas que sintieron durante toda la temporada. No solamente es ahora en el último partido, sino que durante toda la temporada han habido muchos inconvenientes en todos sentidos y eso obviamente afecta en el rendimiento del jugador y de un equipo”, sentenció.