DT del América asegura que Castillo será operado nuevamente

Nicolás Castillo avanza en su recuperación de la trombosis que sufrió a principios de 2020. No obstante, deberá ser operado nuevamente. Esto lo dio a conocer su entrenador en el América, Miguel Herrera.

El Piojo aseguró que la rehabilitación del delantero va por buen camino, no obstante es necesaria otra cirugía. “La verdad es que todavía está a tiempo de pedir una operación, tiene que volver a pasar por una cirugía, que esperemos sea muy positiva como los reportes que han entregado los médicos que han sido muy buenos, decir que él podria estar regresando a las canchas”, dijo el técnico en el canal TUDN.

Además, Herrera no dio una fecha estimada para la vuelta de Castillo a la actividad. Dejó todo en manos de los especialistas que llevan su caso. “Todavía no hay una fecha exacta para su regreso, decir dos meses, tres, cinco, nueve, no sé. Todavía no se puede decir hasta que ellos hagan la operación y terminando ésta, puedan determinar algún tiempo si la rehabilitación va bien. Esperaremos, nos dejó cosas muy buenas para Nico, como para la institución”, añadió.

Castillo no fue inscrito por las Águilas para el Torneo Guard1anes 2020, en el cual están en cuartos de final.